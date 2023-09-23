اكتساح الأهلي وكروت حمراء مبكرة.. ملخص الجولة الأولى من الدوري الممتاز

أسدل الستار الخميس على مجريات الجولة الأولى من الدوري للموسم الجديد 2023-2024، والتي شهدت أحداث مثيرة كثيرة.

الأهلي حامل اللقب بدأ حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير على المصري برباعية نظيفة، بينما تعادل الوصيف بيراميدز مع نظيره الزمالك بهدفين لكل فريق.

وشهدت الجولة الأولى من الدوري تسجيل 19 هدفًا، كما شهدت حالتي طرد لباهر المحمدي مدافع المصري ومحمود علاء مدافع الزمالك.

وحقق الأهلي أكبر نتيجة في الجولة الأولى بعدما اكتسح المصري برباعية نظيفة وخرج بشباك نظيفة، بينما كانت قمة الزمالك وبيراميدز الأكثر إثارة بعدما انتهت بهدفين لكل فريق.

انطلاقة رائعة للصاعدين في الدوري

وحقق الثلاث الصاعدين للدوري انطلاقة رائعة حيث فاز زد على الإسماعيلي بهدف نظيف، وتغلب بلدية المحلة على المقاولون بهدفين وفرض الجونة التعادل على سموحة بهدف لكل فريق.

وحقق سبع فرق العلامة الكاملة وأول فوز في الدوري وهم الأهلي، بلدية المحلة، طلائع الجيش، فيوتشر، الاتحاد السكندري، الداخلية وزد.

وفرض الجنوب إفريقي بيرسي تاو نفسه نجمًا للجولة بعدما سجل هدفين وتألق في فوز الأهلي على المصري.

وشهدت الجولة الأولى رقم تاريخي لعبد الله السعيد قائد بيراميدز، بعدما وصل إلى هدفه رقم 123 في الدوري، لينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري.

وفض السعيد شراكته مع مصطفى رياض نجم الترسانة السابق، الذي تراجع إلى المركز الخامس برصيد 122 هدفا.

كما سجل بلدية المحلة هدف الأول في الدوري منذ 5606 منذ أن سجل آخر هدف له في الدوري المصري موسم 2007-08 ضد المصري في الجولة 28 من المسابقة ذاتها.

وكرر بلدية المحلة ما حققه من قبل بالفوز بالجولة الأولى حينها في آخر موسم له في الدوري المصري 2007-08 على المقاولون العرب بنتيجة 3-2.