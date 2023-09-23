السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"المزاح بالخرطوش" ينهى حياة شاب بالمقطم

جثة
جثة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، في ضبط طرفي مشاجرة نتج عنها وفاة شخص بمنطقة المقطم. 

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المقطم بحدوث مشاجرة واستخدام سلاح نارى بدائرة القسم، بالفحص بتوجيهات اللواء محمد عمرو إبراهيم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، تبين حدوثها بين كل من طرف أول 3 أشخاص، أحدهم مصاب برش خرطوش بالبطن، وتم نقله للمستشفى وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وطرف ثان شخصان، توفى أحدهما متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش، والثانى مصاب برش خرطوش متفرق بالجسم، تم نقله للمستشفى، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.. وذلك لقيام الطرفين بالمزاح مع بعضهما البعض فتطور إلى مشاجرة، وقيام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية على الطرف الثانى باستخدام  فرد الخرطوش، ما نتج عنه تلك الإصابات المنوه عنها، والتى أودت بحياة أحد أفراد الطرف الثانى. 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول السلاح المشار إليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة وزير الداخلية أمن العاصمة طرفي مشاجرة منطقة المقطم وفاة شخص

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