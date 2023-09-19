إصابة اثنين في مشاجرة بـ"الشوم" بسبب لهو الأطفال بالفيوم

نشبت مشاجرة بين عائلتين بقرية الصعايدة التابعة لمركز يوسف الصديق تم فيها استخدام الشوم والعصي والحجارة، أدت إلى إصابة شخصين من الطرفين بإصابات مختلفة في أنحاء الجسم، إثر مشادة كلامية بين السيدات وبعضهما بسبب لهو الأطفال.

إخطار مدير الأمن بالواقعة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مركز شرطة يوسف الصديق بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الصعايدة التابعة لمركز وإصابة شخصين.

السيطرة على المشاجرة من قبل الأمن

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة يوسف الصديق إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتسببن فيها ونقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت قد قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب «أيمن سويكر» بسبب نشوب مشاجرة بينهم بالأسلحة النارية داخل كافيه بمركز إطسا بالفيوم، لجلسة الخميس المقبل، وذلك لمناقشة الطب الشرعي، وسماع مرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ، في قضية 3 متهمين بينهم شقيقان، لاتهامهم بقتل شاب في شهر رمضان الماضي، إثر نشوب خلافات بينهم، والتي كانت مؤجله من الشهر الماضي وذلك في القضية رقم 14378 جنح مركز إطسا، والمقيدة برقم 842 لسنة 2023 كلي الفيوم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 10 أبريل الماضي، حينما نشبت مشاجرة بين 3 متهمين، وهم «محمد.ع.ع.ع»، محبوس، وشقيقه «مدحت»، هارب، و«حمد.م.ح.ع»، هارب، وبين المجني عليه يُدعى "أيمن سويكر فرج عيسى"، شهدت إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة آلي وخرطوش ورصاص، فأردوا المجني عليه قتيلًا في الحال على أحد المقاهي بدائرة مركز شرطة إطسا.