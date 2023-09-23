موانئ البحر الأحمر: تداول 460 ألف طن بضائع خلال أغسطس

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تحقيق تداول مقداره 460 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي.

وسجَّلت الصادرات 303 آلاف طن بضائع بنسبة زيادة 93% عن الواردات خلال الفترة ذاتها التي سجَّلت 157 ألف طن، كما حققت الصادرات نسبة زيادة 34% عن الفترة المثيلة للعام الماضي 2022، فيما سجَّلت الواردات انخفاضًا بنسبة 48% عن الفترة المثيلة للعام الماضي 2022، وتركزت الزيادة بثلاثة موانئ وهي: السويس، نويبع، والحمراوين.

ميناء سفاجا

وشهد ميناء سفاجا تداول 294 ألف طن بضائع بكمية وارد 133 ألف طن، وصادر 161 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 60 ألف طن بنسبة زيادة 32% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 19 ألف طن وصادر 41 ألف طن بضائع.

ميناء السويس

فيما شهد ميناء السويس تداول 33 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 168% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 28 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 73 ألف طن فوسفات.

تقديم التسهيلات

من جهته، وجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، بتقديم كل التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات، وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، وتوفير كل الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية، وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وقيام الهيئة بتقديم التسهيلات للشركات الملاحية؛ لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.