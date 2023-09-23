السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موانئ البحر الأحمر: تداول 460 ألف طن بضائع خلال أغسطس

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تحقيق تداول مقداره 460 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي. 

وسجَّلت الصادرات 303 آلاف طن بضائع بنسبة زيادة 93% عن الواردات خلال الفترة ذاتها التي سجَّلت 157 ألف طن، كما حققت الصادرات نسبة زيادة 34% عن الفترة المثيلة للعام الماضي 2022، فيما سجَّلت الواردات انخفاضًا بنسبة 48% عن الفترة المثيلة للعام الماضي 2022، وتركزت الزيادة بثلاثة موانئ وهي: السويس، نويبع، والحمراوين.

ميناء سفاجا

وشهد ميناء سفاجا تداول 294 ألف طن بضائع بكمية وارد 133 ألف طن، وصادر 161 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 60 ألف طن بنسبة زيادة 32% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 19 ألف طن وصادر 41 ألف طن بضائع. 

ميناء السويس

فيما شهد ميناء السويس تداول 33 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 168% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 28 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 73 ألف طن فوسفات.

تقديم التسهيلات

من جهته، وجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، بتقديم كل التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات، وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، وتوفير كل الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية، وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وقيام الهيئة بتقديم التسهيلات للشركات الملاحية؛ لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.

الصادرات الواردات ميناء موانئ البحر الاحمر

مواد متعلقة

موانئ البحر الأحمر تستقبل mcs العالمية بشرم الشيخ والغردقة لوضعهم على خارطة الرحلات البحرية الدولية للشركة

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة (فيديو)

اليونيسف لـ"الدستور": الوضع فى ليبيا كارثى.. والأطفال يحتاجون لدعم عاجل

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

حدث تاريخى.. الأهلى يلعب على برونزية مونديال الأندية للسلة

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

الليلة.. أسامة كمال يعود إلى "مساء DMC" باستضافة مرشح رئاسى محتمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة