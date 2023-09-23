السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و552 شاحنة و162 سيارة. 

حركة الواردات

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 391 شاحنة، و72 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 1000 طن بضائع، و161 شاحنة، و90 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة "أمل"، فيما استقبل الميناء بالأمس، 3 سفن وهي القاهرة، الحرية وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن بضائع و286 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي: آيلة، بريدج وسينا وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 592 راكبًا بموانئها.

إحصائية موانئ البحر الأحمر خلال أغسطس

وأعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، صباح اليوم، تحقيق تداول مقداره 460 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال أغسطس الماضي، حيث سجَّلت الصادرات 303 آلاف طن بضائع بنسبة زيادة 93% عن الواردات خلال الفترة ذاتها، التي سجَّلت 157 ألف طن.

كما حققت الصادرات نسبة زيادة 34% عن الفترة المثيلة للعام الماضي 2022، فيما سجَّلت الواردات انخفاضًا بنسبة 48% عن الفترة المثيلة للعام الماضي 2022، وتركزت الزيادة بثلاثة موانئ وهي: السويس، نويبع والحمراوين.

وشهد ميناء سفاجا تداول 294 ألف طن بضائع بكمية وارد 133 ألف طن، وصادر 161 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 60 ألف طن بنسبة زيادة 32% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 19 ألف طن، وصادر 41 ألف طن بضائع.

فيما شهد ميناء السويس تداول 33 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 168% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 28 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 73 ألف طن فوسفات.

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