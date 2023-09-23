السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ملتقى لتوظيف خريجي كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الثلاثاء المقبل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، ملتقى توظيفي لخريجي الكلية، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر بمدرج 4 بالكلية، وذلك في إطار رؤية الجامعة لتشجيع مبادرات التشغيل والتدريب، وربط الدراسة الأكاديمية بسوق  العمل.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الملتقى التوظيفي يستهدف توفير فرص عمل لحديثي التخرج ومن لم يجد فرصة للعمل وذلك من خلال دعوة الشركات ورجال الأعمال لعرض فرص العمل المتاحة ودراسة احتياجات سوق العمل.

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ملتقيات التوظيف بكليات الجامعة لتبادل الخبرات

وأكد الخشت، أن ملتقيات التدريب والتوظيف التي تنظمها كليات الجامعة تساهم في  تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، مشيرًا إلى أن الجامعة ليست مجرد مُلتقى للعلم والتعلم وإنما بيئة جامعية خصبة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل ومعطيات العصر ولديها القدرة على المنافسة بقوة محليًا وعالميًا، وربط مخرجات التعليم الجامعي بالمجتمع، وبناء شراكات متعددة مع المؤسسات والمراكز والهيئات المختلفة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان بكر، عميد الكلية، إنه سيتم خلال الملتقى تنظيم محاضرات عن مجالات سوق العمل البيطرى يلقيها أساتذة متخصصون، كما ستقوم الشركات بعرض بعض منتجاتها في السوق المصرية حتى يستطيع الخريجون معرفه الأنواع المختلفة للأدوية وإضافات الأعلاف واللقاحات التى سوف يحتاج الخريج لمعرفتها فى العمل بالعيادات البيطرية أو الوحدات أو المستشفيات والصيدليات البيطرية وكذلك المزارع، بهدف تأهيل حديثى التخرج لسوق العمل والربط بين الدراسة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.

الطب البيطرى جامعة القاهرة الخشت فرص عمل لحديثي التخرج احتياجات سوق العمل الملتقى التوظيفي

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