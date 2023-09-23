بإعداد قوائم الفصول وتوزيع الحصص.. المدارس تستعد للعام الدراسى الجديد

بدأت المدارس على مستوى الجمهورية في وضع اللمسات النهائية استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 السبت المقبل، 30 سبتمبر، وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الجديد.

وتعمل المدارس على وضع قوائم الفصول وتوزيع الحصص على المعلمين، مع تخصيص اليوم الرياضي لكل فصل دراسي وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لـ"الدستور"، إنه جرى التشديد على كل مديريات التربية والتعليم بضرورة تفعيل الإجراءات اللازمة لانتظام دخول طلاب المراحل التعليمية المختلفة في العام الدراسي الجديد 2024/2023.

تخصيص أول يوم دراسى للصفوف الأولى

وأكد المصدر ضرورة أن تكون الصفوف الأولى لجميع المراحل التعليمية في أول يوم من الدراسة، ثم استكمال باقى الصفوف فى اليوم التالى طبقاً لظروف كل إدارة تعليمية.

وأضاف أنه تم التشديد على وجود الإشراف لتسهيل خروج ودخول الطلاب، وعدم التكدس، مع منع وجود الباعة الجائلين أمام أبواب المدارس.

لائحة الانضباط المدرسى

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم لائحة الانضباط المدرسي الجديدة لعام 2025، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتضمن أهداف ومرتكزات اللائحة:

مادة (1):

تكفل لائحة النظام والانضباط المدرسي تنظيم حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ بهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، ويمثل الانضباط في المدرسة المصرية أولوية مهمة ينبغي أن تسير بشكل متوازٍ جنبا إلى جنب مع أولويات العملية التعليمية الأخرى، مثل: تطوير المناهج، ودمج التكنولوجيا في التعليم، والاهتمام بالنشاط المدرسي الذي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس؛ إذ إنه في غيبة النظام والانضباط المدرسي لا يمكن إنجاز أي من هذه المهام، ويتحول أي جهد في هذا المجال إلى فاقد.

مادة (2):

نظام الانضباط المدرسي هو نظام موحد، ومتكامل ومحدد في أهدافه، واستراتيجياته، وإجراءاته، وإرشاداته، يعتمد عليه كافة العاملين في القطاع التربوي؛ من أجل خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة.

ومن المرتكزات الأساسية التي يعتمد عليها ما يلي:

1. العمل على تحقيق حماية الطفل، باعتباره حقا أساسيا من حقوقه التي يكفلها القانون.

2. النظر إلى الممارسات المرغوب فيها في المدارس على أنها وسيلة وشرط لازم لتحقيق التعلم الفعال؛ حيث تعتبر عملية توفير وتطوير نظام مدرسي فعال هي مسئولية كل من له علاقة بالعملية التربوية التعليمية.

3. تنفيذ إجراءات إنمائية، ووقائية، وعلاجية؛ للحد من مشكلات عدم الانضباط، في إطار اجتماعي تشاركي تعاوني.

4. الاهتمام بحقوق الطلاب في الحياة الكريمة، والنمو، والتعلم، والاحترام.

5. مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، والاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

6. معرفة الأسباب التي تؤدي إلى ظهور المشكلات السلوكية في المدرسـة تعد متطلبا أساسيا لمعالجة هذه المشكلات، والتقليل من آثارها.

7. الإعلان الواضح عن تعليمات نظام الانضباط المدرسي للطلاب، وأولياء الأمور، وجميع من لهم علاقة بالعملية التعليمية، قبل اتخاذ أي إجراء.

مادة (3)

تهدف هذه اللائحة إلى توفير الحماية للطلاب، والمعلمين، والمجتمع المدرسي، وتهيئة البيئة التريوية والتعليمية المناسبة؛ لتحقيق أهداف العملية التربوية، والمساهمة في تعزيز البيئة المدرسية الآمنة، ونشر السلوكيات الإيجابية، وذلك من خلال ما يلي:

1. توفير بيئة مدرسية آمنة تساعد الطلاب على تحقيق النمو الاجتماعي والأكاديمي الصحيح، وتساعدهم في إقامة علاقات إيجابية قائمة على المودة والاحترام المتبادل مع الآخرين.

2. تعزيز السلوكيات الإيجابية، والحد من السلوكيات السلبية المتكررة التي تعرض الطالب لاتخاذ الإجراءات العلاجية معه.

3. احترام القانون، ودعم قيم التسامح، والاحترام المتبادل بين الإدارة المدرسية، والمعلمين، والطلاب، وأولياء الأمور، وتنمية القدرة لدى الإدارة المدرسية والمعلمين على اتخاذ القرارات المسئولة، والتعامل مع المواقف الصعبة بصورة أخلاقية توفر القدوة والنموذج السلوكي الإيجابي؛ للحد من الممارسات والسلوكيات السلبية، ربما يترتب عليها عواقب قد تكون وخيمة وضارة بالبيئة المدرسية.

4. تحديد المخالفات السلوكية، والاستراتيجيات التوجيهية، والإرشادية، والعلاجية، والتأديبية المتدرجة لخلق بيئة جيدة بين أطراف العملية التعليمية.