مباحث الجيزة تفحص "محاضر التغيب" لحل لغز "غريق المريوطية المتحلل"

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة محاضر التغيب خلال الأيام الماضية في إطار خطتها لحل لغز العثور على جثة شاب متحللة بترعة المريوطية.

ويقوم فريق من المباحث بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور على الجثة.

نقل جثة غريق المريوطية للمشرحة

وأمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم السبت، بنقل جثمان الشاب المعثور عليه متحللًا بترعة المريوطية إلى مشرحة المستشفى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحديد سبب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها.

ونشرت أجهزة الأمن صورة الجثمان ومواصفاته بجميع الأقسام الشرطية في محاولة للوصول إلى هويته، وفحص بلاغات التغيب.

كانت البداية بتلقي مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة غريق بترعة المريوطية، ودفعت قوات الحماية المدنية بفريق إنقاذ نهري لانتشال جثة الغريق التى كانت في حالة تحلل.