السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أول مصري يحصل على دكتوراه علم الحشرات.. من هو العالم محمود حافظ؟

العالم الكبير محمود
العالم الكبير محمود حافظ

يصادف اليوم السبت، ذكرى رحيل العالم الكبير محمود حافظ، وهو أول عالم مصري يحصل على دكتوراه علم الحشرات، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 23 سبتمبر عام 2011 عن عمر يناهز الـ 99 عاماً.

قدم العالم الراحل محمود حافظ، العديد من الأفكار القيمة لإنشاء قسم خاص لعلم الحشرات ووقايه النباتات، وبدأ تعليمه في كُتاب بفارسكور ثم التحق بالمدرسة السعيدية، وتخرج من كلية العلوم جامعة فؤاد الأول بالقاهرة في عام 1935، وحصل على الماجستير في 1938 ثم الدكتوراه في علم الحشرات عام 1940.

وتزامناً مع ذكرى وفاة العالم محمود حافظ ثانى مصرى يجمع بين رئاسة مجمع اللغة العربية والمجمع العلمى، بعد عميد الأدب العربى طه حسين، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي توضح مسيرة العالم محمود حافظ في علم الحشرات.

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محمود حافظ: فيلم "البطة الصفرا" يصلح لكل أفراد الأسرة

أول مصري يحصل على دكتوراه بعلم الحشرات.. من هو العالم محمود حافظ

العالم محمود حافظ، من مواليد 10 يناير عام 1912 وبلد المنشأ في فارسكور، وهو من أسرة لها تاريخ كبير في النضال ضد الاستعمار البريطاني، وطردهم من محافظة دمياط أثناء ثورة 1919.

ساهم العالم محمود حافظ، في تطوير معهد بحوث ناقلات الأمراض وقدم برامج بحثية وكان هو من يشرف عليها وعلى تنفيذها وإعداد الكوادر العلمية بها، وقدم المئات من الكتب العلمية في مجال الأحياء أبرزهم: "كتاب علم الحيوان العام - كتاب تشريح الحيوان - أسس علم الحيوان - الحشرات - أعد الجزء الخاص بعلم الحيوان في الموسوعة العلمية العربية - تاريخ علم الأحياء - عالم النحل".

جوائز وأوسمة حصدها العالم محمود حافظ على مجهوداته في علم الأحياء

وحصل العالم محمود حافظ، على العديد من الجوائز والأوسمة على مجهوداته في تطوير علم الحشرات، حيث نال جائزة مبارك في العلوم لعام 1999م، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم لعام 1977م، وحصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1978م، وحصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1981م.

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