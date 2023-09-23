السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك فى شبين القناطر بالقليوبية

القبض على متهمين
القبض على متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية بشبين القناطر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين قاما بقتل المجنى عليه بقصد السرقة بالإكراه، وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بالعثور على جثة بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين وتم تحديدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بالإكراه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. 

القبض على لص المساكن في العبور

كما ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على عاطل وراء ارتكاب وقائع سرقة المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ والمفاتيح المصطنعة بمدينة العبور، وبمواجهته اعترف بارتكاب 9 وقائع سرقات وتم ضبطها وتحرر محضر بالواقعة.

كانت البلاغات تعددت أمام اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وبعض المنشآت التجارية للسرقات ليلًا عن طريق المفاتيح المصطنعة وتسلق المنافذ.

اهتم اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بالبلاغات، وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات للمساكن والمتاجر بأسلوبي تسلق المنافذ والمفتاح المصطنع عاطلًا له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه 9 وقائع سرقة بدائرة القسم وبيع المسروقات لعميله مالك محل مقيم بدائرة مركز أشمون بالمنوفية "سيئ النية" تم ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الأول وأرشد عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.

شبين القناطر امن القليوبية سائق توك توك ضبط المتهمين مصرع سائق

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