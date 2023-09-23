السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

تكريم نجوم المسرح السكندرى خلال افتتاح الدورة 13 بمهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

الفنان خالد رأفت
الفنان خالد رأفت

كرم مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة، عدد من نجوم المسرح السكندري، وذلك خلال حفل الافتتاح وذلك في حضور حامل إسم الدورة ، النجم أحمد رزق ، وتم  تكريم العرض المسرحي "إيكاروس" من إخراج الفنان أحمد عزت ، لحصوله علي جائزة أفضل عرض بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وتكريم الفنان خالد رأفت، لحصوله على جائزة أفضل ممثل في نفس المهرجان، كما تم تكريم الفنان أحمد شوقي والفنان عماد خطاب، لما قدماه للمسرح السكندري بشكل خاص، والمصري بشكل عام، من جهود أثرت وتأثرت بهم أجيال مسرحية كثيرة.

 

افتتاح الدورة الـ13 لمهرجان الإسكندرية المسرحي 


جاء ذلك خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من الفنان وعلي رأسهم الفنان أحمد رزق، الذي تحمل الدورة اسمه والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وأحمد صيام وعارفة عبدالرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة، ولفيف من الفنانين ومحبي المسرح وفن وبدأت الحفل بفيلم توثيقي عن فنان الشعب سيد درويش بمرور 100 على رحيله، ثم السلام الجمهوري ثم أوبريت "أغنية المهرجان".

وتحتضن مدينة الإسكندرية واحد من أهم أحداثها الثقافية والفنية، حيث ينطلق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشر (مسرح بلا إنتاج) تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيڤين الكيلاني، وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان وتأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام ٢٠٠٨  على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.

وينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع، وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

وتم اختيار 3 عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية في المهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، وقد اختارت اللجنة العروض التي ستشارك في المهرجان من (مصر وفلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة).

 وتقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الإسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الإبداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.

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