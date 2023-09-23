السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد أسبوع مضطرب.. "وول ستريت" تتأرجح وتغلق على انخفاض

وول ستريت
وول ستريت

تأرجحت "وول ستريت"، وأغلقت على انخفاض طفيف بعد أسبوع مضطرب سجلت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوى منذ 16 عاماً.

وترافق ذلك مع تقييم المستثمرين لمراجعات توقعات التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتذبذبت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في أغلب الجلسة وسجلت خسائر أسبوعية.

ووفقا للبيانات الأولية، خسر المؤشر داو جونز الصناعي 106.91 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 33963.51 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 10.75 نقطة، أو 0.25%، إلى 4319.25 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 12.18 نقطة، أو 0.09%، إلى 13211.81 نقطة.

وول ستريت الخزانة الامريكية سندات الخزانة الأمريكية سندات المؤشرات الثلاثة

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