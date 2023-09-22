الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الإمام الأكبر يوجه برعاية الطالب الغيني مامادو باري

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برعاية الطالب الغيني، مامادو سافايو باري، الذي جاء من بلاده، مستقلا دراجته الهوائية البسيطة، متحملا مشاق ومخاطر السفر، حبا وتعلقا بالأزهر الشريف، وحرصا منه على تحصيل العلم الشرعي، من منبع الوسطية ومنارة العلوم.

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وكلف شيخ الأزهر المختصين بدراسة تخصيص منحة دراسية للطالب الغيني، وصرف إعانة شهرية له؛ لإعانته في معاشه ودراسته، واتخاذ كافة الإجراءات التي تيسر معيشته في مصر، وتساعده على التفرغ لتحصيل العلم والمعرفة في رحاب الأزهر.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مامادو سافايو باري

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