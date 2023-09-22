بعد الحظر الروسى.. ارتفاع قياسى فى أسعار النفط العالمى بحلول نهاية الأسبوع

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا واضحًا خلال تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم الجمعة، بفضل التوترات الناجمة عن قرار حظر روسيا على صادرات الوقود، حيث ارتفعت المخاوف السوقية من تأثير ذلك الحظر على إمدادات النفط العالمية.

ارتفاع أسعار النفط الخام

كما تأتى ارتفاعات أسعار النفط الخام بعد قلق من تأثير زيادة محتملة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على الطلب على الوقود.

وجاء ذلك في سياق تفاقم المشكلات بعد حظر روسيا الصادرات النفطية، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على الأسواق العالمية.

حظر روسيا

ويشير الحظر الذي فرضته الحكومة الروسية على صادرات البنزين والديزل إلى تحقيق استقرار في سوق الوقود المحلية، ولكنه أثر بشكل كبير على الأسعار العالمية، حيث أدى هذا الحظر إلى رفع أسعار زيت التدفئة إلى نحو 5% في يوم واحد.

تجاوزت المخاوف من تأثير حظر روسي على صادرات الوقود على مخاوف أخرى، حيث قلق المستثمرون من تأثير زيادة محتملة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على الطلب على الوقود.

خام برنت

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بقيمة 42 سنتًا أو 0.4% لتصل إلى 93.72 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتًا أو 0.3% لتصل إلى 90.47 دولار للبرميل.

الأسواق النفطية

تعكس هذه الارتفاعات المستمرة توترًا متزايدًا في الأسواق النفطية، حيث تسود المخاوف من تأثير حظر روسيا على الإمدادات العالمية وقلق من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على الطلب على الوقود.

أوبك

يأتي هذا في سياق استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها في التحالف المعروف باسم أوبك+ في تخفيضات الإنتاج، مما يثبت أهمية متواصلة للتحكم في الإمدادات النفطية.

صناديق التحوط

من ناحية أخرى، تراهن صناديق التحوط على احتمال تجاوز أسعار النفط مستويات 100 دولار للبرميل قريبًا، وهو ما يعزز من الارتفاع المستدام الذي يدعمه تخفيضات الإنتاج والتصدير من أوبك+ والدور الرئيسي الذي تلعبه السعودية وروسيا في تلك الجهود.

إلى جانب ذلك، أدت مراكز صناديق التحوط إلى تفاقم ارتفاع الأسعار بنسبة تقريبًا 30% منذ يونيو، مع تسارع معدل الشراء في الأسابيع الأخيرة للعقود الآجلة لخام برنت والخام الأميركي.