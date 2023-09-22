إنقاذ 59 مصطافًا من الغرق في رأس البر بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، تضمن أهم الجهود التى نفذتها لتوفير كافة الخدمات فى إطار موسم صيف 2023، خاصةً مع استمرار إقبال المصطافين من مختلف المحافظات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الثالثة من شهر سبتمبر.

حيث بدأ فريق الإنقاذ فى عملهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى غروب الشمس، كما نجح الفريق فى إنقاذ 59 حالة من الغرق ، كما استقبلت خيم تجميع الأطفال التائهين 98 طفلًا تم تسليمهم إلى ذويهم، هذا إلى جانب استمرار فعاليات الهلال الأحمر المصري في تقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصطافين وتقديم التوعية بكيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة لتجنب لحدوث ضربات الشمس والإنهاك الحراري.