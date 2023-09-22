الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامع تراث هيكل: نظرة الأستاذ كانت شاملة ودقيقة ونادرا ما نجد مثله

محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل

قال الكاتب خالد عبدالهادي، المؤرخ والصديق المقرب من الأستاذ محمد حسنين هيكل، وجامع تراث هيكل، إن الأستاذ هيكل صحفي لامع كاتب مميز دبلوماسي مرموق مثقف مشهود له، وعندما اقترب منه شخصيا عرف هيكل الإنسان فتعلق به، حتى قال الأديب والروائي يوسف القعيد إن "خالد عبدالهادي جاء إلى الدنيا من أجل هيكل".

هل تخفت ظاهرة الأستاذ هيكل؟

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن نظرة هيكل للحياة كانت شاملة ودقيقة ونادرا ما نجد مثله، لأن الظرف التاريخي الذي مر به هيكل كان مميزا، مردفا: "هيكل كان يسمع موسيقى ويذهب إلى السينما يقرأ روايات وأدب وفلسفة، يشاهد أفلامًا ومسرحيات".

وعن تصوره ليظل هيكل متجددا، قال عبدالهادي، إن تكرار اسم هيكل سنويا بتوزيع جوائز لصغار الصحفيين، هو من ضمن الاحتفاء به، كما يمكن استكتاب بعض الكتاب لتناول الجوانب الفلسفية في مقالات هيكل، ودوره السياسي والإعلامي والصحفي والثقافي، مردفا: "لو سلطنا الضوء بشكل صحيح تظل التجربة حية".

وطالب الأهرام، بإعادة نشر كل مقالات الأستاذ هيكل، كما أشار إلى أنه يحاول جمع يوميات هيكل بقدر الإمكان.

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