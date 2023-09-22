الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسوأ أداء أسبوعى لأسهم أوروبا منذ منتصف أغسطس

البورصة
البورصة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، الجمعة، مع تقييم الأسواق بيانات اقتصادية، في ظل انكماش النشاط الاقتصادي في ألمانيا خلال الربع الثالث، بسبب انخفاض الطلب على السلع والخدمات.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، انخفاض أسعار المنازل في ألمانيا بنسبة 9.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وهي أسرع وتيرة هبوط منذ بدء السجلات عام 2000.

انكماش ألماني

ومن جانب آخر، قال معهد الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نما 0.5% في الربع الثاني من العام، وعدل تقديراته لشهر يوليو بالرفع من نمو 0.4%.

كما واصل القطاع الصناعي في منطقة اليورو انكماشه للشهر الخامس عشر على التوالي، بضغط من الانكماش الحاد الذي يتعرض له القطاع الصناعي في ألمانيا مع تراجع الطلب العالمي، بسبب سلسلة من الأزمات يعاني منها الاقتصاد العالمي، في مقدمتها معدلات التضخم والفائدة المرتفعة التي باتت تداعياتها تظهر بوضوح على قطاع الخدمات أيضا

وفي بريطانيا، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% خلال أغسطس، لتأتي أقل من التوقعات عند 0.5%.

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر STOXX600 الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 453.2 نقطة، ليحقق خسائر أسبوعية بـ 1.9%، وهو أسوأ أداء له منذ منتصف أغسطس.

وتراجع DAX الألماني بنسبة 0.1% عند 15557 نقطة، ليسجل تراجعات أسبوعية بـ 2.12%.

وانخفض CAC40 الفرنسي بنسبة 0.4% عند 7184 نقطة، ليتراجع على مدار الأسبوع بنسبة 2.63%.

وفي حين استقر مؤشر FTSE100 البريطاني عند 7683 نقطة، ليتراجع على مدار الأسبوع بنسبة 0.36%.

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الخميس، على الرغم من موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يميل لتشديد السياسة النقدية، لكن المؤشر السعودي واصل تكبد خسائر من الجلسة السابقة.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وتوقع زيادتها بحلول نهاية العام، قائلًا إن السياسة النقدية من المرجح أن تكون أكثر صرامة حتى عام 2024 مما كان يعتقد سابقًا.

مؤشرات الأسهم المانيا أسعار المنازل معهد الإحصاء الوطني الناتج المحلي

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