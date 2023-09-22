الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نزوح 114 ألف سودانى خلال أسبوع

السودان
السودان

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الجمعة، عن نزوح أكثر من 114 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي في السودان.

وأفاد المكتب الأممي في تقرير عن مستجدات الحالة الإنسانية في السودان، أنه مع تواصل القتال بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل الماضي، فر حوالي 5.3 مليون شخص من منازلهم إلى داخل البلاد أو الدول المجاورة.

وأضاف: "داخل السودان، نزح أكثر من 4.2 مليون شخص إلى 3.929 موقع في جميع الولايات (18 ولاية) ويشمل ذلك حوالي 114 ألفًا و700 شخص نزحوا خلال الأسبوع الماضي وحده".

وذكر المكتب الأممي أن أكثر من مليون شخص عبروا إلى البلدان المجاورة بما في ذلك مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى.

وأشار إلى أن النداء الإنساني الذي تقوده الأمم المتحدة المعاناة من نقص التمويل حيث لا يتجاوز حوالي 31 بالمئة من المطلوب.

وفي 17 مايو الماضي، أطلقت الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية نداء لتوفير نحو 2.6 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

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