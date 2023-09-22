الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

من دبي.. "الونش" يوجه رسالة هامة لجماهير الزمالك (فيديو)

محمود الونش
محمود الونش

زف محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشرى سارة لجميع جماهير الكرة المصرية بصفة عامة والزملكاوية بصفة خاصة.

الونش يطمئن جماهير الزمالك ويحدد موعد عودته للفريق (فيديو)

ونشر الونش فيديو عبر حسابه الشخصي على مواقع الصور الشهير "إنستجرام"، معلقا:" الحمد لله، اليوم هو الأخير خلال رحلتي العلاجية في دبي".

وأضاف عبر استوري "إنستجرام:" أحب أشكر كل من وقف بجواري هنا وتحديدا الطاقم الطبي، وعلى رأسهم الدكتور مراد".

وواصل الونش:" المكان هنا مصنف عالمي، وجميع الإمكانيات والأجهزة متوفرة، والفريق الطبي محترف وعلى أعلى مستوى".

واختتم:" أنا عدت الكثير من الصعب، وإن شاء لله أكون مع فريق في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن محمود الونش مدافع الفارس الأبيض والمنتخب الوطني الأول، تعرض لإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثانية مع الفريق، خلال مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي الموسم الماضي بإستاد الإسماعيلية، والتي انتهت بهزيمة الأبيض بنتيجة 2/1.

ويعد محمود الونش،  من العناصر والركائز الأساسية في دفاع الزمالك، حيث يعتمد عليها الكثير من مدربي القلعة البيضاء سواء السابقين أو الحاليين، وكذلك المنتخب الوطني الأول.

ومن جانب أخر، استهل الزمالك موسمه الجديد (2023/2024)، بالهزيمة المفاجئة وغير المتوقعة أمام أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة 2/0، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32، من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الإياب بين الفارس الأبيض والفريق الجيبوتي، على ستاد القاهرة الدولي، أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر الجاري أو الأول من أكتوبر المقبل.

أما على المستوى المحلي، وتحديدا بطولة الدوري الممتاز، حقق الزمالك تعادلا إيجابيا مع بيراميدز، أمس الخميس، بهدفين لمثلهما، على ستاد الدفاع الجوي، في ختام منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الفارس الأبيض نظيره المقاولون العرب، مساء الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الثاني للدوري.

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