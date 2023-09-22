الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عفت السادات: الرئيس السيسي اجتاز بالوطن المرحلة الخطيرة والقادم أفضل

عفت السادات
عفت السادات

علق عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، على قرارات تحالف الأحزاب المصرية بدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي اجتاز بالوطن المرحلة الخطيرة والقادم أفضل.

وأضاف أن الحزب سينظم العملية الانتخابية من خلال الأمناء على مستوى المحافظات، بجانب  تنظيم مؤتمر عام للتوضيح للناخبين كيفية التواجد والتصويت.

وأشار عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إلى أن الحزب يلمس حجم الإنجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الـ10 سنوات، والعمل على رفع شأن الوطن والمواطنين.

عفت السادات الأحزاب المصرية اكسترا نيوز الانتخابات الرئاسية

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