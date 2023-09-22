"جوارديولا" يعلن غياب برناردو سيلفا عن مواجهة نوتنجهام فورست

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، غياب لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، عن صفوف فريقه خلال المباراة المقبلة أمام نوتنجهام فورست.

ويستقبل "مان سيتي"، ضيفه نوتنجهام فورست، في الخامسة من مساء غدٍ السبت، على ملعب الاتحاد، في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات برناردو سيلفا، هو أحدث المنضمين لقائمة مصابي مانشستر سيتي، بعد أن تم استبداله في نهاية الشوط الأول من مباراة الفريق أمام ريد ستار بلجراد الصربي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لينضم إلى كل من جون ستونز وماتيو كوفاسيتش وكيفن دي بروين.

وقال جوارديولا، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة، إن "سيلفا" يعاني من إصابة بسيطة، وتطوره السريري جيد لكنني لا أعرف متي سيعود.

وعن سبب إصابات مانشستر سيتي، قال جوارديولا: "نحن نلعب الكثير من المباريات. مباريات أقل وإصابات أقل. هناك الكثير من المباريات المتتالية على مر السنين دون راحة... لا يمكننا الاستمرار في ذلك. تعرض جاك جريليش لضربة في ركبته في شيفيلد؛ هذه هي كرة القدم، يمكن أن يحدث. لكن الإصابات العضلية تعني غيابك عن الكثير من المباريات".

وتابع: "جاك جريليش يعود، فيما يتعلق بالأمس فقد تدرب بشكل جيد. ربما سيكون جاهزًا للعب بعض الدقائق. ماتيو كوفاسيتش يقترب من المرحلة الأخيرة من تعافيه من العودة.

وأضاف: "لكننا الآن فقدنا برناردو (سيلفا) لبضعة أيام، وما زال جون (ستونز) وكيفن (دي بروين) خارج الملعب".

وأكد مدرب مانشستر سيتي: "لقد قلت مرات عديدة، عندما يكون اللاعبون الشباب في تشكيلة الفريق الأول، يكون ذلك لأننا نثق بهم، ونعتمد عليهم. نحن بحاجة إلى عودة اللاعبين المصابين لأننا لا نستطيع أن نلعب بجميع اللاعبين في كل مباراة.

وقال جوارديولا: "سنرى غدا. إنها مجاملة، شكرًا لستيف كوبر (مدرب نوتنجهام)، لكنهم تمكنوا من تقديم مباراة مذهلة في ستامفورد بريدج. لقد قاتلوا حتى النهاية أمام أرسنال خارج أرضهم، وتقدموا على مانشستر يونايتد".

وأضاف: "عندما ذهبنا إلى هناك (ملعب سيتي) الموسم الماضي، لم نتمكن من الفوز. في العام ونصف العام الماضيين، شعرنا بحالة جيدة في ملعبنا ولكن غدًا سيتعين علينا أن نثبت ذلك مرة أخرى".