أستاذ علوم سياسية: لا توجد جيوش أرمينية داخل إقليم كاراباخ

أكد إبراهام كاسبريان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة يريفان، أن هناك تضليلا إعلاميا عما يحدث في إقليم كاراباخ، من قبل أذربيجان، مشيرًا إلى أن الحرب بين الجانبين الأذري والأرمنى ليست تقليدية فقط، بل أيضاً في وسائل الاعلام، موضحاً أنه داخل الإقليم المتنازع عليه لا توجد أي جيوش أرمينية.

وأضاف "كاسبريان"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه داخل الإقليم يوجد فقط جيش الدفاع الكاراباخي، مؤكدًا أن الحديث عن تدخل أرمينا في شئون أذربيجان غير صحيح، فالأخيرة هي من شنت الحرب ضد الأرمن في الإقليم.

وأكد السفير إلتشين أميربايوف، ممثل الرئيس الأذربيجاني، أنه ليس لدينا أي مشاكل مع المدنيين في كاراباخ، وتدخلنا في كاراباخ لحماية أمننا القومي.

وأضاف "أميربايوف"، خلال تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية": ملتزمون بتقديم المساعدات لسكان إقليم كاراباخ، ولا نريد المغادرة.

وتابع ممثل الرئيس الأذري أنه تم إرسال شاحنات مواد غذائية للسكان، موضحًا أن انفصاليى كاراباخ رفضوا إدخال المساعدات سابقًا.