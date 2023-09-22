الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

افتتاح صالة استقبال زائري معبد إدفو بأسوان بعد تطويرها

معبد إدفو
معبد إدفو

في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتحسين التجربة السياحية لزائري المقصد السياحي المصري في ضوء أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أصدرتها وزارة السياحة والآثار في نوفمبر الماضي، تم افتتاح صالة استقبال زائري معبد إدفو بمحافظة أسوان بعد تطويرها.

ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن تطوير هذه الصالة يأتي في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال الموسم السياحي الشتوي وتسهيل عملية دخول الزائرين بالمعبد وجعلها أكثر يسر، مؤكدًا على أن مشروع تطوير الخدمات في معبد إدفو هو أحد المشروعات التي تستهدفها الوزارة لتطوير خدمات الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية ولاسيما الأكثر زيارة، حيث وجه وزير السياحة والآثار السيد أحمد عيسى بضرورة تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لصالات ومنافذ بيع تذاكر دخول هذه المواقع الأثرية والمتاحف على وجه السرعة.

زيادة عدد بوابات الدخول لتصل إلى 10 بوابات بدلا من 3

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، أنه تم توسعة صالة استقبال الزائرين بالمعبد لاستيعاب عدد أكبر من الزائرين من المصريين والسائحين لجعل عملية الدخول أكثر يسر وسهولة، كما تم إضافة وحدة جديدة لإصدار تذاكر الدخول ليرتفع عددها إلى ثلاث وحدات بدلا من إثنين، بالإضافة إلى مضاعفة عدد أجهزة الكشف عن المعادن وفحص الحقائب، وزيادة عدد بوابات الدخول لتصل إلى 10 بوابات بدلا من 3.

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كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف في هذه المرحلة تطوير عددًا من المواقع الأثرية الأكثر زيارة بشكل عاجل منها مناطق كل من إدفو وأبو سمبل بأسوان، ومعابد الأقصر والكرنك ومنطقة وادي الملوك بالأقصر، وأهرامات الجيزة، وذلك استعدادًا للموسم السياحي الشتوي.

وزارة السياحة والآثار المقصد السياحي صالة استقبال معبد إدفو بمحافظة أسوان مصطفى وزيرى

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