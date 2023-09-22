الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جنوب إفريقيا تعفى حاملى جوازات السفر الفلسطينية من تأشيرات الدخول

فلسطين
فلسطين

أعفت حكومة جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، المواطنين الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر فلسطينية من تأشيرات الدخول إلى جنوب إفريقيا.

كما سيتم منح المواطنين الفلسطينيين بموجب هذا القانون، تأشيرات دخول في كافة المطارات والموانئ والمعابر الحدودية لجنوب إفريقيا لمدة 90 يوما، دون الحاجة لإصدار تأشيرات من سفارات جنوب إفريقيا.

وأكدت مذكرة وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا تم توجيهها إلى وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، العمل بهذا القرار اعتبارا من 18 سبتمبر الجاري، وذلك بناءً على طلب دولة فلسطين رسميا من حكومة جنوب إفريقيا ومتابعة حثيثة من سفارة دولة فلسطين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا قبل قليل.

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الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار جنوب إفريقيا

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية على لسان وزيرها رياض المالكي بقرار حكومة جمهورية جنوب إفريقيا التاريخي.

واعتبر المالكي القرار أنه رسالة تضامنية جديدة من جنوب إفريقيا لصالح القضية الفلسطينية العادلة، وتجسيد لمبادئ السياسة الخارجية الجنوب إفريقية السامية، وإيمانها بأن الحرية التي حصلت عليها والتضامن الدولي معها، يدعوها إلى مساندة الشعوب التي تعاني من الاستعمار والابارتهايد.

كما أشاد وزير الخارجية الفلسطيني بالجهود المبذولة من وزارتي الداخلية، والعلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية، وأعضاء البرلمان وأعضاء الحزب الحاكم وحلفائه، وكافة لجان التضامن ومؤسسات المجتمع المدني، التي ساهمت بتحقيق هذا الإنجاز، تسهيلا لحركة مواطني دولة فلسطين وأمورهم المعيشية.

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وفي وقت سابق من اليوم، أدي عشرات الآلاف صلاة الجمعة فى المسجد الأقصي المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال

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