أوقاف دمياط تفتتح مسجد الحرمين بميت أبو غالب في كفر سعد

افتتح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط، اليوم الجمعة، مسجد الحرمين بقرية ميت أبو غالب مركز كفر سعد بمحافظة دمياط وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

حضر الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة، وحضر نائبًا عن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رئيس مجلس ومدينة كفر سعد الدكتور محمد السيد ليلة والمهندس ميمي السعداوي نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية.

قيادات أوقاف دمياط يشاركون في افتتاح المسجد

كما حضر الافتتاح الشيخ هاني عبدالعزيز عبدالفتاح مدير إدارة أوقاف كفر سعد المفتشون.

هذا وقد قام محمد سلامة بإقامة الأنشطة الدعوية بالمسجد ولأول مرة به حيث أقيمت مقرأة الأئمة بالمسجد قبل الصلاة بساعة وقد استهلت شعائر صلاة الجمعة، بتلاوة قرآنية مباركة لفضيلة الشيخ مصطفي عبد العليم اللبودي.

وقد ألقى خطبة الجمعة، الشيخ محمد سلامة تحت عنوان (حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه) ثم عقدت مقرأة الجمهور والذين أعلنوا خلال الجلسة حبهم وفرحهم وتقديرهم لجهود وزارة الأوقاف المصرية بالمساجد ثم أقيم البرنامج التثقيفي للطفل ولأول مرة بالمسجد مما جعل الإقبال من الأطفال والأهالي كثيفا كالدر المنثور.

وقد ختم فعاليات شعائر صلاة الجمعة والأنشطة بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها ومقدراتها من كل سوء ومكروه.

وقال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة أوقاف دمياط إنه في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية وما تقوم به من تربية النشء تربية أخلاقية منضبطة وتثقيفهم بالفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وما تقوم به الوزارة من رعاية واهتمام وتحفيظ وتكريم في دمياط.