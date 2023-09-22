للقضاء على قوائم الانتظار.. توفير جهاز القسطرة القلبية والشريانية بمستشفى سوهاج الجامعي

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناة المرضي تم شراء جهاز القسطرة القلبية والشريانية لخدمه مرضي القلب المترددين علي المستشفى الجامعي الجديد، مما يساعد في استقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

الأول من نوعه في صعيد مصر

وقال النعماني أن الجهاز الجديد يعد الأول من نوعه في صعيد مصر وتبلغ تكلفته 15 مليون جنيه، وسيخدم مرضي القلب المترددين علي وحدة قسطرة القلب بالمستشفى بصفه خاصة ، بل وستمتد خدماته أيضا لتشمل قسطرة القلب للأطفال، وقسطرة الشرايين والأوعية بقسم جراحة الأوعية الدموية، بالاضافة الي علاج مرضي شرايين المخ بأقسام امراض وجراحة المخ والاعصاب.

من جهته، أشار الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن الجهاز يعد من الأجهزة عالية الكفاءة والتي تتوافق مع المعايير العالمية و الحديثة لقسطرة القلب، وتجري أعمال تركيبه وتجريبه استعداداً لبدء تشغيله والعمل به قريباً.

تاريخ وحدة قسطرة القلب

وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلي رئيس قسم أمراض القلب أن وحدة قسطرة القلب، تم تشغيلها في عام 2004ـ وهي مجهزة بأحدث التقنيات وتمتلك نخبه من الكوادر الطبية المتميزة وذلك لخدمة قطاع عريض من مرضي القلب بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف الدكتور احمد حامد مدير المستشفى الجامعي الجديد ان الجهاز يعمل على مساعدة الأطباء في الحصول على تصور واضح للحالات التي تتطلب القسطرة وبطريقة أكثر فعالية وأمان، وانه سيساعد أيضا في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بجانب الجهاز الموجود بالمستشفى الجامعي القديم.



رئيس جامعة سوهاج يتفقد عدداً من المنشآت التعليمية الجديدة

فيما تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عدداً من المنشآت التعليمية الجديدة، وذلك في إطار متابعتة الدورية لمراحل التنفيذ لكافة المشروعات القائمة للإطمئنان على انتظام سير العمل بالمقر الجديد للجامعة، والتأكيد على الإلتزام بالجدول الزمني، يصاحبه كلاً من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، ومهندسي الشركات المنفذة.

وأكد النعماني علي إلتزام الجامعة بتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للتعليم العالي والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب بجودة عالية، حيث تشهد الجامعة عمليات تطوير مستمرة سواء فى الجانب الإنشائي أو التعليمى، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة الطلاب لتلقي العملية التعليمية علي مستوي عالي من الجودة، وذلك وفقًا لأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وخلال جولته شدد رئيس الجامعة علي الشركات المنفذة الالتزام بالمواعيد المقررة، لانتهاء بعض الأعمال لدخولها الخدمة مع العام الجديد، مع ضرورة استيفاء مختلف متطلبات السلامة الإنشائية، وذلك وفق أعلى معايير الجودة، و طبقاً للمواصفات المعتمدة.