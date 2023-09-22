"كلنا معاه".. "السادات الديمقراطى" يؤيد ترشح السيسى فى انتخابات رئاسة 2024

تحدث عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، عن رؤيته للفترة الرئاسية للرئيس السيسي منذ بدايتها حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا خلال عهد الرئيس السيسي لرفع شأن الوطن وتوظيف كل الإمكانيات من أجل تحقيق رخاء المواطن البسيط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "مش هتكلم عن المشروعات في عهد الرئيس السيسي، لكن هي تتكلم عن نفسها، ولكن هتكلم عن التدرج في الأولويات للمراحل التي تولاها الرئيس السيسي".

كلنا نقف خلف الرئيس السيسي

ولفت عفت السادات إلى أنه منذ بداية المرحلة كان هناك عدم استقرار وافتقاد لعنصر الأمن، مضيفًا: "الرئيس السيسي أخذ بأيدينا لمستقبل أفضل، وكان حجم العمل على المشروعات من كل الاتجاهات".

وعن تكوين حزب السادات الديمقراطي، لجانًا للترتيب لانتخابات الرئاسة، وآلية العمل، قال: "الكل يطالب بترتيب لجان للترتيب للانتخابات الرئاسية، وسننظم مؤتمرات لتوعية أهلنا بهذه المرحلة والوقوف خلف الرئيس السيسي، وهنعمل مؤتمر عام عشان نوضح للناس كيفية التواجد وكيفية التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأكد عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، أهمية مسألة التوعية، مرددًا: "الشعب المصري واعٍ ومدرك من الذي يستطيع تحمل المسئولية في هذه المرحلة، والكل يقف خلف الرجل الذى يتبنى المشروع والحلم لهذا الوطن، فلازم الكل يدعمه لإكمال حلمه ومشروعه".