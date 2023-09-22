الأوبرا تنظم ندوة ثقافية لمناقشة الجزء الرابع من "الفن الجميل"

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ندوة ثقافية لمناقشة الجزء الرابع من سلسلة كتب "الفن الجميل" للكاتبة الصحفية والناقدة الموسيقية كريمان حرك، الذي صدر بعنوان فن الباليه والرقص المعاصر في مصر.

وتستضيف الندوة كل من الدكتورة أحلام يونس، العميد السابق للمعهد العالي للباليه ورئيس أكاديمية الفنون السابق، الدكتورة رشا طموم، الأستاذ بقسم التأليف والنظريات بكلية التربية الموسيقية، والكاتب الصحفي حسن حامد، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. ويدير الندوة الإعلامي أيمن عدلي تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، وتتخللها فقرات فنية لعازف الأوبرا الدكتور وسام أمين والمطربة ريم كمال. ستُعقد الندوة في السابعة مساءً يوم الاثنين 25 سبتمبر على المسرح الصغير.

يقدم الكتاب لمحة تاريخية موثقة عن نشأة فن الباليه والرقص المعاصر في مصر، وتطوره منذ ستينات القرن الماضي حتى الآن، ويضم رؤية نقدية وتقييمًا موضوعيًا لعروض فرق الباليه والرقص الحديث، المحلية والزائرة، التي استقبلتها دار الأوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988 حتى عام 2023

يذكر أن كريمان حرك ناقدة موسيقية وكاتبة صحفية متخصصة فى مجالات الموسيقى والأوبرا والبالية منذ أكثر من ثلاثين عاما، والوحيدة من أبناء جيلها التى أرست دعائم النقد الصحفي القائم على أسس علمية لهذه الفنون فى الصحافة اليومية العربية الورقية والإلكترونية، تم تكريمها على جهودها عدة مرات بالكثير من المحافل الابداعية منها مهرجان الرقص الحديث عام 2010، مهرجان الموسيقى العربية عام 2013، مهرجان القلعة عام 2018، كما كرمتها دار الأوبرا بمناسبة صدور الجزء الأول من الكتاب عام 2016، تشغل حاليا منصب نائب رئيس تحرير جريدة المساء، عضو اللجنة العلمية فى مؤتمر الموسيقى العربية وعضو لجنة الموسيقى والاوبرا والباليه بالمجلس الاعلى للثقافة.