الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكري القديس أغناطيوس من سانتيـا الكبوشي

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم الجمعة، ذكري القديس أغناطيوس من سانتيـا الكبوشي.



"الدستور" يرصد في السطور التالية، أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني: