بعد استهدافها بصاروخ أوكرانى.. القاهرة الإخبارية: حاكم سيفاستوبول يطالب المواطنين بمغادرة الشوارع فورًا

كشف حسين مشيك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية، عن أن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم ناشد السكان عدم مغادرة منازلهم تحسبًا لوقوع هجوم، مؤكدًا أن المناشدة تجددت بضرورة مغادرة الشوارع فورًا.

وقال خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هذه المناشدة جاءت بعد استهداف الجيش الأوكراني مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول بصواريخ ستورم شادو.

وأضاف مشيك أنه حتى هذه اللحظة لا توجد بيانات رسمية من وزارة الدفاع الروسية باستهداف الأسطول الروسي، ولكن كل التصريحات من حاكم منطقة سيفاستوبول.