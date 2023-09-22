"المهن التعليمية": الرئيس السيسى رجل المرحلة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

ناشدت النقابة العامة للمهن التعليمية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، واستكمال المشروعات القومية الضخمة التي بدأت منذ تولى الرئيس السيسي، زمام الأمور في عام 2014.

بناء الجمهورية الجديدة

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن، ووجوده ضرورة مُلِّحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده.

كما أوضح نقيب المعلمين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك، وأنه رغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن، إلا أن دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي، تمكنت من التصدي لقوى الشر والإرهاب، وتحملت مصر أعباء ضخمة في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفين، والتصدي لها بكل حزم وقوة، وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه.

وأكد نقيب المهن التعليمية، أن الرئيس السيسي بجانب الحرب على الإرهاب تمكن من إعادة بناء الدولة، ووضع أسس ودعائم قوية للجمهورية الجديدة، بجانب المشاريع القومية الضخمة التي بدأت في عهد الرئيس السيسي، وهي خير شاهد على ذلك، وأكثر من أن يتم حصرها.

كما أكد نقيب المعلمين، أن جموع المعلمين تقف صفًا واحدًا خلف القائد عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأن جموع المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية؛ لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالوطن سواء أكانت داخلية أو خارجية.

وأوضح أن مطلب المعلمين للرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات المقبلة نابع من شعور جموع المعلمين، بل وكل فئات الشعب المصري تشعر بالحاجة الماسَّة لترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال ما بدأه من مشروعات، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.