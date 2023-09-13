الشيخ سالم أبوأنقيز: أبناء سيناء يبايعون الرئيس عبدالفتاح السيسى (فيديو)

طالب عدد كبير من أهالي ومشايخ شمال سيناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال المسيرة العظيمة والإنجازات التي حققها داخل أرض الفيروز.

قال الشيخ سالم أبو انقيز: "نحن مشايخ وقبائل سيناء نبايع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفرة قادمة لإكمال الإنجازات التي حققها داخل أرض الفيروز، فكلنا صفًا واحد خلف رئيس الجمهورية".

وأضاف: " أبناء سيناء على قلب رجل واحد وجميعنا على نفس الطريق ونؤيد حبنا الرئيس السيسي ونبايعه وأنه حقق الكثير من المطالب التي يحتاجها المواطنون".

توطين الشباب المصري

سعت الدولة إلى استغلال كل الموارد الطبيعية والكنوز المتاحة على أرضها للمساهمة في زيادة الرقعة المعمورة في مصر وتوطين الشباب المصري في أماكن جديدة خارج الوادي والدلتا.

المشروع القومي لسيناء

حينما وجه الرئيس بتنفيذ هذا المشروع القومي العملاق لسيناء، كانت نقطة الانطلاق وأول موضع قدم لنا على أرضها هو دستور التنمية العمرانية في مصر، والمتمثل في المخطط القومي للتنمية العمرانية في لمصر حتى 2052، وبالعودة لهذا المخطط وجدنا أن هناك مناطق ذات أولوية عاجلة لتحقيق مخطط الانتشار الجغرافي للسكان في ربوع الجمهورية للوصول بالرقعة المعمورة إلى نسبة 14% من أرض مصر.

تنمية سيناء

تنمية سيناء وإقليم قناة السويس، وهما على قمة الأولويات، مثلهما مثل منطقة الساحل الشمالي الغربي، ومنطقة الدلتا الجديدة، وكلها مناطق ذات أولوية، أشار المخطط إلى ضرورة التحرك إزاءها، ولذا فقد كانت الرؤية أمامنا أن تكون سيناء مجالًا لتأسيس حياة جديدة خارج الوادي والدلتا، حتى يمكن الاستفادة من كل الموارد الطبيعية والكنوز المتوافرة على أرضها؛ وذلك من أجل زيادة الرقعة المعمورة لمصر، وتوطين الشباب المصري في مناطق أخرى خارج الوادي والدلتا.

شبه جزيرة سيناء

مشروعات شبه جزيرة سيناء المحور الأول اهتم بمد جسور التنمية إلى سيناء لكونها كانت بمعزل في فترات عديدة عن باقي الجمهورية، وتم التركيز على أن يتم العمل على ربط سيناء بباقي الجمهورية وتحقيق مطالب أهل سيناء وأهما كان القضاء علي الإرهاب.