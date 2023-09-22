الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد حسني بطل كفر الشيخ يشارك في البطولة الإفريقية البارالمبية لتنس الطاولة

اللاعب
اللاعب

انضم البطل خالد حسني، لاعب نادى الإرادة والتحدى بكفر الشيخ، إلى صفوف منتخب مصر البارالمبي لتنس الطاولة الذى يخوض منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية لتنس الطاولة في مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر، في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024 تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

الاتحاد المصري لتنس الطاولة يدعو اللاعب خالد للانضمام له

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الاتحاد المصري لتنس الطاولة وجه الدعوة للنادى بضم اللاعب خالد حسنى للعب ضمن صفوف المنتخب تحت إشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، وأشار إلى مشاركة 8 دول أفريقية وهى الجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون وكينيا وموريشيوس وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة.

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ويخوض منتخب مصر البطولة بقائمة تضم كلًا من إبراهيم حمدتو، إسلام رسلان، محمد نور الدين، أحمد المحص، خالد عبدالسلام، ممدوح تمام، سامح صالح، حسان طلبة، مروان السكري، سيد محمد، كريم سيد، خالد حسني، عبدالرحمن عبدالوهاب ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات فردي الرجال وفردي السيدات، زوجي رجال، زوجي سيدات، زوجي مختلط.

وفي وقت سابق، فقد أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، عن تنفيذ دورة تدريبية لإنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية) والإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لأعضاء فرق الجوالة والجوالات وأعضاء مراكز الشباب التابعين لمديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ.

 يأتي ذلك وفقا للشروط التالية، أن يكون المتقدم للدورة يجيد السباحة إجادة تامة، ورسم الاختبار المبدئي للسباحة واستمارة الاشتراك بمبلغ وقدره 50 جنيها، ولا يحق استرداد المبلغ بعد السداد، رسم حضور الدورة والتدريب على مهارات الإنقاذ بمبلغ وقدره 550 جنيها ولا يحق استرداد المبلغ بعد السداد.

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