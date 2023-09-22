"صحة دمياط" تضع خطة للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إن هناك خارطة عمل للقضاء على قوائم الانتظار وفقا للمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حصر السلبيات والمعوقات التى تحول دون الانتهاء من قوائم الانتظار والتعاون لإيجاد الحلول المناسبة.

وأضاف عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، أنه بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، تم عقد اجتماع موسع مع مديري المستشفى العام ومستشفى الرمد ومستشفى التخصصي ومعهد القلب، في حضور الدكتورة دعاء المحلاوي، مدير إدارة نفقة الدولة ومسؤول قوائم الانتظار بالمحافظة.

"صحة دمياط" تناقش مؤشرات الأداء بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وناقش الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، مؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والتي تتضمن عدد العمليات التي تم إجرائها وعدد الحالات قيد الانتظار.

كما وجه بضرورة حصر السلبيات والمعوقات التى تحول دون الانتهاء من قوائم الانتظار والتعاون لإيجاد الحلول المناسبة.

أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية حجازي حسنين بمركز الزرقا خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تردد عليها ١٣٤٧مواطنا، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وجاء في بيان عن المديرية، أن القوافل التى يتم إطلاقها أسبوعيًا والتى تستهدف الوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية إلى اهالى قرى بمراكز المحافظة ،وفقًا للخطة المعدة مسبقاً، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

هذا وقد تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٣٤٧ مواطنا، وتم تحويل ٢٤حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٦ حالات، كما تم إجراء ٣٩٤ تحليلا معمليا، وفحص ٢٩حالة بالأشعة و٣٤ حالة أخرى بالسونار.