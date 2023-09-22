الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتى يشهد تخريج دفعة من أئمة الإدارة الدينية لمسلمى روسيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- تخريج دفعة من أئمة الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بعد اجتيازهم البرنامج التدريبيَّ للتدريب على الفتوى بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية.

أساسيات الفتوى الصحيحة داعمة للبناء والعمران 

وأكَّد المفتي خلال حفل التخريج أنَّ مِن أساسيات الفتوى الصحيحة أنها داعمة للبناء والعمران، وتؤدي إلى استقرار المجتمعات؛ لأنها تسعى إلى خدمة البشرية وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدُف في النهاية إلى المصلحة والخير للبشر والكون أجمع.

وحذَّر المفتي الأئمة الخريجين من الانزلاق في الفتوى واتباع المناهج المتطرفة، مؤكدًا أن الفتوى يجب ألا تصدر إلَّا على أساس صحيح وَفق منهجية علمية منضبطة تراعي العادات والأعراف المجتمعة المستقرة وتحافظ على مقاصد الشريعة العليا.

جاء ذلك على هامش مشاركة المفتي في فعاليات المؤتمر الدولي تحت عنوان "منهجية الإفتاء في روسيا.. نظرات في التراث في ضوء متطلبات الواقع"، والذي تنظِّمه الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية في العاصمة الروسية موسكو.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لد ور وهيئات الإفتاء دار الافتاء المصرية تخريج دفعة من أئمة الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية

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