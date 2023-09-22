الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا توما حبيب يختتم فعاليات مؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب لعام 2023

الانبا توما
الانبا توما

اختتم  الأنبا توما حبيب، مسؤول اللجنة الاسقفية للشباب، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، أمس، مؤتمر اللجنة لعام 2023، وذلك بسوسنة الوادي، بوادي النطرون.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأنبا توما حبيب، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، مسؤولي لجان الشباب بالإيبارشيات الكاثوليكية المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الأسقفية للشباب.

محاضرة عن كيفية تطبيق  الإيمان في حياتنا

واستُكمل، اليوم، بلقاء مع الأب روماني فوزي، بعنوان "التحديات الإيمانية في الكتاب المقدس"، حيث انقسمت المحاضرة الى جزئين: الأول هو "مفهوم الإيمان كتابيًا".

أما الجزء الثاني من المحاضرة، فتمحور حول "كيفية تطبيق هذا الإيمان في حياتنا على خطى الشخصيات الكتابية المختلفة".

اقرأ أيضًا:

رئيس الطائفة الإنجيلية: لا ننسى أن دور الكنيسة دائما هو مساندة الضعيف

واختتم المؤتمر بمسرح محمد صبحي، لحضور عرض مسرحية الفنان محمد صبحي، بعنوان "عيلة اتعملها بلوك"، بحضور الأب بطرس دانيال الفرنسيسكاني، كما شكر الأب المطران جميع الحاضرين، من الكهنة، والشباب، لتفاعلهم، ومشاركتهم.

جدير بالذكر أن فعاليات مؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر لهذا العام، جاء تحت شعار "إيماننا أماننا"، في الفترة من التاسع عشر، وحتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بسوسنة الوادي، بوادي النطرون.

انطلاق اجتماعات التنشئة الكنسية للشبيبة الإعدادية والثانوية بكنيسة أسوان

وعلى صعيد آخر، و بمناسبة بدء العام الرعوي الجديد، انطلقت اجتماعات التنشئة الكنسية لشبيبة المرحلتين الإعدادية، والثانوية، بكنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان.

جاء ذلك بقيادة الأب أمجد عزت، الراعي المساعد بالكنيسة، وخدام وخادمات التعليم المسيحي، حيث تضمن اليوم الافتتاحي  صلاة القداس الإلهي، الترانيم الروحية، إعلان خطة التنشئة الكنسية لهذا الفئة العمرية، بالإضافة إلى الأوقات الترفيهية.

جدير بالذكر أن اجتماعات التنشئة الكنسية للشبيبة الإعدادية، والثانوية بكنيسة أسوان، تقام يوم الخميس من كل أسبوع.

نيافة الانبا توما حبيب الانبا توما حبيب مسؤول اللجنة الأسقفية للشباب بالكنيسة الكاثوليكية بمصر مسؤول اللجنة الاسقفية للشباب بالكنيسة الكاثوليكية بمصر مؤتمر اللجنة لعام ٢٠٢٣

مواد متعلقة

غدًا.. البابا تواضروس يترأس طقس تدشين كنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتي

رئيس الطائفة الإنجيلية: لا ننسى أن دور الكنيسة دائما هو مساندة الضعيف

بطريرك السريان يزور كنيسة القديسة روز دو ليما اللاتينية مرسيليا بفرنسا

أسقف الجيزة يترأس قداس تدشين مذابح كنيسة القديسة رفقة بالعمرانية

بطريرك الكنيسة السريانية يشارك فى افتتاح مؤتمر "اللقاءات المتوسّطية"

مطران الإسماعيلية يحتفل بالخريجين وكورال ملاكى الصغير فى كاتدرائية القديس مار مرقس

البطريرك يونان يشارك فى الجلسة الرئيسية الرسمية لمؤتمر "اللقاءات المتوسطية"

أسقف حلوان يعود إلى دير الأنبا برسوم بالمعصرة بعد رحلة علاج

الأكثر قراءة

بعد مد الحظر.. شعبة السكر تتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

الأهلى يطلب زيادة مقابل بدل السفر والتنقلات للمشاركة فى بطولة الدورى الإفريقى

"الأرصاد": طقس مستقر اليوم والقاهرة تسجل 32 درجة

الأهلى يخسر أمام فرانكا البرازيلى فى كأس العالم للأندية كرة السلة

القبض على متهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية في القاهرة

في ذكرى وفاته.. اللحظات الأخيرة خلال رحلة هشام سليم مع السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة