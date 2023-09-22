الأنبا توما حبيب يختتم فعاليات مؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب لعام 2023

اختتم الأنبا توما حبيب، مسؤول اللجنة الاسقفية للشباب، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، أمس، مؤتمر اللجنة لعام 2023، وذلك بسوسنة الوادي، بوادي النطرون.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأنبا توما حبيب، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، مسؤولي لجان الشباب بالإيبارشيات الكاثوليكية المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الأسقفية للشباب.

محاضرة عن كيفية تطبيق الإيمان في حياتنا

واستُكمل، اليوم، بلقاء مع الأب روماني فوزي، بعنوان "التحديات الإيمانية في الكتاب المقدس"، حيث انقسمت المحاضرة الى جزئين: الأول هو "مفهوم الإيمان كتابيًا".

أما الجزء الثاني من المحاضرة، فتمحور حول "كيفية تطبيق هذا الإيمان في حياتنا على خطى الشخصيات الكتابية المختلفة".

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واختتم المؤتمر بمسرح محمد صبحي، لحضور عرض مسرحية الفنان محمد صبحي، بعنوان "عيلة اتعملها بلوك"، بحضور الأب بطرس دانيال الفرنسيسكاني، كما شكر الأب المطران جميع الحاضرين، من الكهنة، والشباب، لتفاعلهم، ومشاركتهم.

جدير بالذكر أن فعاليات مؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر لهذا العام، جاء تحت شعار "إيماننا أماننا"، في الفترة من التاسع عشر، وحتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بسوسنة الوادي، بوادي النطرون.

انطلاق اجتماعات التنشئة الكنسية للشبيبة الإعدادية والثانوية بكنيسة أسوان

وعلى صعيد آخر، و بمناسبة بدء العام الرعوي الجديد، انطلقت اجتماعات التنشئة الكنسية لشبيبة المرحلتين الإعدادية، والثانوية، بكنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان.

جاء ذلك بقيادة الأب أمجد عزت، الراعي المساعد بالكنيسة، وخدام وخادمات التعليم المسيحي، حيث تضمن اليوم الافتتاحي صلاة القداس الإلهي، الترانيم الروحية، إعلان خطة التنشئة الكنسية لهذا الفئة العمرية، بالإضافة إلى الأوقات الترفيهية.

جدير بالذكر أن اجتماعات التنشئة الكنسية للشبيبة الإعدادية، والثانوية بكنيسة أسوان، تقام يوم الخميس من كل أسبوع.