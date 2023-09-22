القبض على شخصين يصنعان مخدر الكبتاجون في القاهرة

تمكنت الشرطة من ضبط شخصين، لقيامهما بتصنيع أقراص الكبتاجون المخدرة، وبحوزتهما مواد كيميائية داخل زجاجات وجراكن مختلفة الأنواع.

كما ضبط بحوزتهما “ بودرة تشبه بودرة مخدر الكبتاجون – 2 ماكينة كبس - 2 إسطمبة تستخدم فى وضع العلامات على الأقراص – 4 ميزان حساس – كمية من المواد المخدرة وأقراص الكبتاجون - كمية كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع أقراص الكبتاجون المخدرة – 2 سيارة – مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية”.

وتمكنت الجهود من ضبط (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة عين شمس .. وبحوزتهم (كمية من الحشيش المخدر – سلاح ناري - خزينة بداخلها عدد من الطلقات النارية - 2 سلاح أبيض - ميزان حساس).

القبض على مسجل خطر يروج الحشيش والهيدرو في الحسينية بالشرقية

في سياق آخر، تمكنت الأجهزة المنية من إلقاء القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة احترف الاتجار في المواد المخدرة، واتخذ وكرا له في مركز الحسينية، في محافظة الشرقية، لممارسة نشاطه الآثم، وألقي القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من مخدري حشيش وهيدرو، قيمتها حوالي 2 مليون جنيه، وسلاح ناري.

وقام رجال الأمن بتحرير المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، عقب إقراره بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وقد تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، بمشاركة مديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، وبحوزته (15 كيلوجراما لمخدر الحشيش- 40 كيلوجراما لنبات الهيدرو المخدر- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة