الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على شخصين يصنعان مخدر الكبتاجون في القاهرة

حبس
حبس

تمكنت الشرطة من ضبط شخصين، لقيامهما بتصنيع أقراص الكبتاجون  المخدرة، وبحوزتهما مواد كيميائية داخل زجاجات وجراكن مختلفة الأنواع.

 كما ضبط بحوزتهما “ بودرة تشبه بودرة مخدر الكبتاجون – 2 ماكينة كبس - 2 إسطمبة تستخدم فى وضع العلامات على الأقراص – 4 ميزان حساس – كمية من المواد المخدرة  وأقراص الكبتاجون - كمية كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع أقراص الكبتاجون المخدرة – 2 سيارة – مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية”.

وتمكنت الجهود من ضبط (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة عين شمس .. وبحوزتهم (كمية من الحشيش المخدر – سلاح ناري - خزينة بداخلها عدد من الطلقات النارية - 2 سلاح أبيض - ميزان حساس).

 

القبض على مسجل خطر يروج الحشيش والهيدرو في الحسينية بالشرقية

 في سياق آخر، تمكنت الأجهزة المنية من إلقاء القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة احترف الاتجار في المواد المخدرة، واتخذ وكرا له في مركز الحسينية، في محافظة الشرقية، لممارسة نشاطه الآثم، وألقي القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من مخدري حشيش وهيدرو، قيمتها حوالي 2 مليون جنيه، وسلاح ناري.

وقام رجال الأمن بتحرير المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، عقب إقراره بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وقد تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة  مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، بمشاركة مديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"،  وبحوزته (15 كيلوجراما لمخدر الحشيش- 40 كيلوجراما لنبات الهيدرو المخدر- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

الشرطة أقراص الكبتاجون المخدرة مواد كيميائية بودرة العملات المحلية والأجنبية

مواد متعلقة

خلافات مالية.. القبض على المتهمين بخطف مواطن ونجله في البحيرة

2407 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال حملات مرورية

القبض على متهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية في القاهرة

تفاصيل قتل سيدة وإلقاء جثتها فى مصرف مائى بأسيوط

فرد أمن وراء سرقة مبلغ مالي من سيارة نقل أموال لأحد البنوك بعابدين

حبس متهمين بحيازة الهيدرو فى بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات

جهود قطاع أمن المنافذ بـ"الداخلية" خلال 24 ساعة لمواجهة جرائم التهريب

تديره سيدة.. ضبط كيان تعليمى وهمى بالدقهلية

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض مصر لمنخفض جوى

بعد مد الحظر.. شعبة السكر تتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

كواليس تصريحات أوسوريو عن لاعبى الدورى المصرى والتدخين والشيشة

اتحاد الصناعات يناشد الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة

ضبط 20 ألف عبوة حلوى فى مصنع بير سلم بالغربية

كشف لغز قتل سائق سيارة أجرة وسرقته فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة