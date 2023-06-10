ضبط متهم بحوزته 8 آلاف قرص مخدر من الكبتاجون بالدقهلية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وفي مديرية أمن الدقهلية، تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة نبروة، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الحشيش- 8000 قرص مخدر لعقار"الكبتاجون"- 13 قرص مخدر لعقارى "أوكسى ، الترامادول"- مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية"- سيارة- 4 هواتف محمولة- 2 قطعة سبيكة ذهبية.