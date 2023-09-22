الكشف وتوفير العلاج لـ 1350 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مدي،رية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تقديم الرعاية الصحية

مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

8 عيادات و7 تخصصات في القافلة الطبية

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين بقرية الجمهود مركز الفشن، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة ،الأطفال، النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية، حيث تم الكشف على 1353 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء 38تحليل معمل دم،40حالة معمل طفيليات، 12حالة أشعة واستصدار 3قرارات للعلاج على نفقة الدولة وتحويل 2 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 94 حالة.

ندوات تثقيف صحي

وتضمنت فعاليات القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا ،السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

وأوضح وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.