الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء علي حفظي: استعدنا شرف العسكرية في 22 يومًا.. وأهالي سيناء ساعدوا القوات المسلحة

علي حفظي
علي حفظي

قال اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، إن أهالي سيناء كان لهم دور كبير في تحقيق العديد من المهام في حرب أكتوبر.

وأضاف حفظي خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "أهالي سيناء كانوا يساعدون القوات المسلحة بدرجة نجاح عالية؛ لأنهم أكثر دراية بالبيئة داخل سيناء".

اللواء علي حفظي: استعدنا شرف العسكرية المصرية في 22 يومًا

وتابع: "هناك مجموعات كانت تعمل خلف حدود العدو لفترة 6 أشهر وكان التصور وقتها أن تكون المدة 10 أيام فقط" وكانوا يساعدون القوات المسلحة في معرفة كل أنشطة العدو على مدار 24 ساعة.

وأكد أن حرب أكتوبر تمت بمنظومة عمل متكاملة وأهالي سيناء كان لهم دور مهم في عملية توفير الإعاشة لعناصر القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن مصر استعادت شرف العسكرية المصرية في 22 يومًا واستعادت الأرض في 22 سنة.

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