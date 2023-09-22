حلم شبه مستحيل.. رحالة مصري يسافر إلى مكة بدراجة هوائية من بسيون

في حلم شبه مستحيل بدأ رحاله مصرى مقيم بمركز بسيون بمحافظة الغربية والذي اشتهر بالسفر حول محافظات جمهورية مصر العربية بالدراجة الهوائية، حلمه السفر من مركز بسيون بمحافظة الغربية إلى مكة المكرمة في تحدٍ كبير وصعب وحلم أشبه بالمستحيل ولكن محمد المصري بدأ الرحلة ووصل إلى مدينة الغردقة وأصبح الحلم على بعض خطوات من التحقيق لتحقيق حلمه الذي كان يحلم به منذ نعومة أظافره.



المصري: زرت معظم محافظات الجمهورية قطعنا آلاف الأميال خلال العشر سنوات الماضية

أكد محمد المصرى أن هوايته بدأت منذ أن كان يبلغ 20 عامًا وذهب إلى معظم محافظات الجمهورية حيث قطع آلاف الأميال خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف أن أصعب رحلة قام بها كانت إلى أسوان بمسافة نحو 1100 كيلو وكان في منتصف أغسطس والحرارة مرتفعة جدًا، مشيرًا إلى أن المغامرة كانت منذ عدة سنوات وأرهقتني جدًا بسبب عدم خبرتي في ذلك الوقت، مضيفًا أنه سافر إلى الأقصر ومرسى علم والإسكندرية وبورسعيد وعدد كبير من المدن.

حلم حياتي هو السفر إلى أطهر بقاع الأرض عبر الدراجة الهوائية

وأضاف أن حلم حياته هو السفر إلى أطهر بقاع الأرض عبر الدراجة الهوائية وبالفعل بدأت الرحلة منذ خمس أيام وأنا في الطريق حاليًا إلى الغردقة، مشيرًا إلى أنه يعتبر نفسه سفير مصر في السياحة.

وأكد أنه مهندس ديكور وأسس فريق حنشوف بلدنا على الدراجة دعمًا للسياحة، مشيرًا إلى أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية نسقت معه في كل الخطوات وإبلاغ كافة الأجهزة المعنية حتى تمر الرحلة بسلام وأمان.

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