فى سن الـ45.. محمود عبد الحكيم يبدأ فترة الإعداد مع فريقه الجديد بسيون

بدأ مركز شباب بسيون، بمحافظة الغربية، والصاعد حديثًا لدوري الدرجة الثالثة، في فترة الإعداد الخاصة بالفريق بوجود نجم الفريق اللاعب محمود عبد الحكيم لاعب ومدرب المصري الأسبق، حيث أعلن مركز شباب بسيون التوقيع مع محمود عبد الحكيم لاعب المصري الأسبق، في صفقة انتقال حر قبل عدة أشهر؛ إلا أن الجميع أعتبرها دعاية للفريق الصاعد حديثًا لهذه الدرجة، والتي ستكون أقل الدرجات بعد تطبيق دوري المحترفين.

ومركز شباب بسيون هو فريق صاعد لدوري الدرجة الثالثة والذي سيعد هو القسم الرابع بالموسم المقبل عقب إنشاء دوري المحترفين الذي سيحل مكان دوري الدرجة الثانية.

وعاد محمود عبد الحكيم، من الاعتزال في عمر الـ45 لينضم إلى مركز شباب بسيون،عبد الحكيم كان قد انضم للجهاز الفني للمصري خلال الموسم الحالي أثناء فترة تولي طارق سليمان القيادة الفنية بشكل مؤقت، وكانت المحطة الأخيرة للاعب صاحب الخبرات في الملاعب برفقة نادي طامية في الموسم الماضي بعد الإنضمام من ألو إيجبت، ولعب محمود عبد الحكيم في الدوري المصري الممتاز للمرة الأخيرة في عام 2017 مع فريق الإنتاج الحربي.



ويعد عز الدين بهادير، لاعب فريق 6 أكتوبر مقيد في اتحاد الكرة ويبلغ من العمر 75 عاما، وخلفه خالد البربري لاعب نادى اتحاد بسيون، بنفس المدينة، ثاني أكبر لاعب فى العالم بعد عز الدين بهادير الذي يبلغ من العمر 75 عاما، والمقيد ضمن صفوف نادي 6 أكتوبر، بينما يبلغ البربري 68 عامًا.

وتعيش جماهير محافظة الغربية حالة من السعادة، عقب تأهل نادي بلدية المحلة للدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، بعد الفوز على دكرنس، برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية، يعد نادي بلدية المحلة أو نادي المحلة الكبرى الرياضي، أحد أقدم أندية كرة القدم في مصر، تأسس عام 1931، ويتمني جماهير حافظة الغربية بصفة عامة ومدينة المحلة بصفة خاصة يمنون النفس ببقاء غزل المحلة بالدوري ليكون للمدينة فريقين بالممتاز.