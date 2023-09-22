أسقف الجيزة يترأس قداس تدشين مذابح كنيسة القديسة رفقة بالعمرانية

احتفلت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة بعيد استشهاد القديسة رفقة وأولادها الخمسة أغاثون وبطرس ويوحنا وأمون وأمونة.

ودشن الأنبا ثيئودوسيوس، أسقف الجيزة، خلال ترؤسه صلوات القداس الإلهي، مذابح كنيستها بالعمرانية الشرقية بالجيزة، وشارك وبارك التدشين الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وتوابعها.

كما قام خلال ترؤسه صلوات القداس الإلهي بسيامة شمامسة من أبناء الكنيسة.

حفل ختام مهرجان إعدادى الدراسى بالمعادى

وعلى صعيد آخر، احتفلت لجنة خدمة إعدادي بإيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، بختام مهرجان إعدادي الدراسي الصيفي، الذي حمل عنوان "فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا"، في قاعة كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بالمعادي، بحضور نيافة الأنبا دانيال، مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

حيث وزّع نيافته الجوائز على الفائزين في مسابقات المهرجان في الكتاب المقدس والطقس والألحان ومحفوظات وسلوكيات وأبحاث وقراءة حرة وأنشطة رياضية.

وشارك في المهرجان ١٢٥٠ فتى وفتاة من أبناء الإيبارشية و٢٥٥ خادما وخادمة.

جدير بالذكر، أنه تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023 لبدء صوم الميلاد المجيد، والذي يبدأ في 25 نوفمبر 2023 وينتهي في 7 يناير 2024، عيد الميلاد المجيد، أي يستمر لمدة 43 يومًا.

ويعد صوم الميلاد المجيد من الأصوام ذات الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمسموح فيها بأكل السمك.

وخلال صوم الميلاد المجيد يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وبلاد المهجر، قداسات صوم الميلاد 2023، وذلك طيلة فترة الصوم، وتقيم الكنائس خلال فترة الصوم أكثر من قداس لمشاركة أكبر عدد من الأفراد في قداسات الصوم.

وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف على المؤمنين بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني، وقسَّمت الكنيسة الأصوام إلى قسمين: أصوام الدرجة الأولى وأصوام الدرجة الثانية.