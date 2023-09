لتغيير وتشويه الحقيقة.. دعوى قضائية جديدة تضرب مصداقية عملاق البث المباشر "نتفليكس"

لا يزال عملاق البث المباشر "نتفليكس" يثير الغضب بسبب تغيير وتشويه الحقيقة، والتصرف بشكل خبيث في كتابة بعض الأفلام أو المسلسلات والمواد والأعمال التي تنتجها المنصة، وسيسمح لأحد المتضررين بمقاضاتها ورفع دعوى قضائية جديدة تضرب مصداقية الشبكة الأمريكية بشدة.

أدلة ضد نتفليكس في 67 صفحة

أعلن كيفن كاستل قاضي المحكمة الفيدرالية في نيويورك، عن أنه أمر "نتفليكس" بمواجهة دعوى تشهير رفعتها الكاتبة الأكثر مبيعًا والمدعية العامة السابقة ليندا فيرستين، حيث سيُسمح لفيرستين مقاضاة منصة البث المباشر بسبب تصويرها بشكل مخالف للحقيقة، وذلك عند تجسيد دورها في مسلسل يحمل عنوان عندما يروننا "When They See Us" والذي تلعبه فيليسيتي هوفمان، ويتناول قضية "سنترال بارك" الشهيرة عام 1989 والتي كانت فيرستين المدعية العامة فيها آنذاك.

When They See Us

وفي قرار مؤلف من 67 صفحة، أشار القاضي الثلاثاء الماضي إلى أدلة معقولة على أن نتفليكس والمخرجة آفا دوفيرناي والكاتبة والمنتجة أتيكا لوك تصرفوا بشكل خبيث في كتاباتهم، مضيفًا أن مؤلفي المسلسل أكدوا الجوانب الأكثر سلبية في شخصية فيرستين من أجل زيادة التوتر الدرامي، وفقا لما نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية.

كانت قد أكدت ليندا فيرستين، أن المشاهد في مسلسل "When They See Us" الذي صدر عام 2019 في أربع حلقات، تصورها بشكل كاذب وتشهيري، وكانت قد رفعت فيرستين قضيتها الأولية في عام 2020، وحاليا رفعتها بالمحكمة الجزئية في نيويورك.

قضية سنترال بارك

كانت القضية تدور حول خمسة رجال سود ولاتينيون أدينوا خطأً بارتكاب اعتداء جنسي عنيف سيئ السمعة، وتم تبرئتهم لاحقًا وهم أنترون ماكراي، وكيفن ريتشاردسون، ويوسف سلام، وريموند سانتانا، وكوري وايز، بعد سجنهم بتهمة اغتصاب تريشا ميلي البالغة من العمر 28 عامًا والاعتداء عليها في سنترال بارك بنيويورك في أبريل 1989.

أربعة منهم اتُهموا بأنهم أحداث، واتهم وايز كشخص بالغ، وقضوا من سبع إلى 13 سنة في السجن، وفي عام 2002، اعترف المهاجم الحقيقي، ماتياس رييس، بارتكاب الجريمة.

في وقت نظر القضية، كانت فيرستين رئيسة وحدة الجرائم الجنسية في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، حيث شغلت هذا المنصب من عام 1976 حتى عام 2002، وأشرفت على محاكمة المتهمين الخمسة في قضية سنترال بارك، والتي لعبت الممثلة فيليسيتي هوفمان شخصيتها في المسلسل.

وتواصلت مجلة نيوزويك مع نتفليكس وليندا فيرستين عبر البريد الإلكتروني للتعليق ولم يتم الرد حتى نشر التقرير مساء أمس الخميس.

مشكلات قانونية سابقة تحاصر نتفليكس

وبحسب نيوزويك فإن الدعاوى القضائية ليست غريبة على منصة البث المباشر نتفليكس، حيث حاصرتها المشكلات القانونية بسبب الفيلم الوثائقي عن "الملكة كليوباترا العام الجاري، لافتة إلى أن محامٍ مصري رفع دعوى قضائية على نتفليكس بسبب هذا الفيلم، متهمًا خدمة البث المباشر بمحو الهوية المصرية لكليوباترا من خلال تصوير الملكة الفرعونية على أنها امرأة سوداء.

وأشارت المجلة أيضا إلى أنه تم رفع دعوى ضد نتفليكس أيضا بسبب الفيلم الوثائق "هاري وميجان" عام 2022، حيث اتهم أحد مستخدمي " يوتيوب" دوق ودوقة ساسكس بـ "الافتراء" و"التوصيف الخاطئ" في عرضهما.

وفي عام 2020 واجهت منصة نتفليكس أيضا اتهامات قضائية بسبب الفيلم الفرنسي "كيوتس"، الذي أثار جدلا واسعا بسبب تجسيده لرحلة فتاة مسلمة عمرها 11 عاما تعيش في العاصمة باريس وتلتحق بفرقة رقص.

وبسبب فيلم "كيوتس" قالت هيئة المحلفين في ولاية تكساس أن نتفليكس تصور الأطفال بشكل سيء وتصويرها مشاهد فاضحة وترويجها لما يسمى بالـ"البيدوفيليا" وهو الانحراف الجنسي تجاه الأطفال.