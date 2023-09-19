"سبوت لايت" جديد.. أكبر طائفة مسيحية في أمريكا تثير الجدل

لا تزال أكبر طائفة مسيحية في أمريكا تثير الجدل حتى الآن، ففضائح الكنيسة الكاثوليكية دفعت الإعلام الأمريكي منذ عدة سنوات إلى إجراء تحقيق لتسليط الضوء عليها، والذي نشرته صحيفة "بوسطن جلوب" الحائزة على جائزة بوليتزر والذي يوضح بالتفصيل تجاوزات القساوسة الكاثوليك من الاعتداءات الجنسية إلى انتهاكات الخصوصية إلى ممارسة الجنس مع الأطفال وغيرها من الفظائع، والذي تم تحويله إلى فيلم تحت عنوان "سبوت لايت" حاز على جائزتي أوسكار لأفضل فيلم وسيناريو أصلي عام 2016.

اعتداءات جنسية جديدة على الأطفال

وها هي الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة تدفع مجلة "ذا ويك" الأمريكية لنشر تقرير مطول في عددها الأخير، لتضع "سبوت لايت" جديد عن آخر الفضائح في المؤسسة المثيرة للجدل، لافتة إلى أنه في أبريل 2023، أصدر المدعي العام في ولاية ماريلاند تقريرًا يوضح الاعتداء الجنسي على الأطفال والمراهقين على مدى ستة عقود من قبل رجال الدين في أبرشية بالتيمور.

ويحدد تقرير المدعى العام المكون من 463 صفحة 156 معتديًا (تم حجب 10 منهم) مرتبطين بالكنيسة، معظمهم رجال خدموا ككهنة، وقاموا بإساءة معاملة أكثر من 600 طفل يعود تاريخ تلك الممارسات إلى الأربعينيات.

وقال المدعي العام أنتوني براون إن التقرير "يوضح الفشل المنهجي المنحرف للأبرشية في حماية الفئات الأكثر ضعفا - الأطفال الذين كلفت بالحفاظ على سلامتهم".

وقال رئيس الأساقفة ويليام لوري، رئيس أبرشية بالتيمور – أقدم أبرشية في الولايات المتحدة – في بيان إنه يرى “الألم والدمار الذي ارتكبه ممثلو الكنيسة واستمرارهم بسبب الإخفاقات التي سمحت لهذا الشر بالتفاقم، وأنا آسف بشدة."

ولفتت المجلة أيضا إلى أنه في عام 2018، أصدرت هيئة محلفين كبرى في بنسلفانيا تقريرًا من 900 صفحة يشرح بالتفصيل 70 عامًا من الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل الكنيسة الكاثوليكية في الولاية.

ووجد التقرير أن 300 قس متورطون في الاعتداء الجنسي على أكثر من 1000 ضحية يمكن التعرف عليهم، ومن المحتمل أن يكون هناك الكثير ممن لم يتم الإبلاغ عنهم، وقالت هيئة المحلفين الكبرى إن الكنيسة اتبعت "قواعد اللعبة لإخفاء الحقيقة".

وكتبت هيئة المحلفين الكبرى: "على الرغم من بعض الإصلاحات المؤسسية، فقد أفلت قادة الكنيسة الأفراد إلى حد كبير من المساءلة العامة، وكان الكهنة يغتصبون الأولاد والبنات الصغار، ورجال الدين المسؤولون عنهم لم يفعلوا شيئًا فحسب، بل أخفوا كل شيء. لعقود من الزمن".

وقاد التحقيق المدعي العام آنذاك جوش شابيرو، وهو الآن حاكم ولاية بنسلفانيا، والذي قال إن "التستر امتد في بعض الحالات إلى الفاتيكان"، مضيفا أن الكنيسة "حمت مؤسستها بأي ثمن" و"أظهرت ازدراء كاملا للضحايا".

وأدى هذا التقرير إلى إجراء تحقيقات في ولايات أخرى، كشف الكثير منها عن نتائج مماثلة.

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اعتداءات جنسية ونفسية على النساء

وكشفت المجلة أيضا أن هناك تقارير أفادت بأن القس السلوفيني ماركو روبينيك طُرد في يونيو 2023 بتهمة "الاعتداء الجنسي والروحي والنفسي على النساء" على مدى عقود، ومع ذلك، فإن روبنيك هو أيضًا فنان فسيفساء كاثوليكي مشهور، وتُعرض أعماله في الكنائس الصغيرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة قد أثار هذا جدلاً حول ما إذا كان ينبغي إزالة فنه أو ما إذا كان يجب على المجتمع فصل الفن عن الفنان.

على الجانب الآخر، يطالب ضحايا إساءة معاملة روبنيك وغيرهم من الناجين من الانتهاكات بإزالة هذا الفن، وقالت جينا بارثيل، ضحية إساءة معاملة رجال الدين، "يجب إزالة أعماله الفنية، كشهادة للكنيسة بأكملها، وكشاهد، على أن هناك عواقب لارتكاب الانتهاكات".

وكشفت "ذا ويك" أيضا أن في ولاية تكساس، كان هناك فضيحة معقدة، حيث اعترفت رئيسة الدير المحلي، الأم تيريزا أجنيس في عام 2022 بارتكاب "خطيئة جنسية" عبر الإنترنت مع كاهن، وهو انتهاك لتعهدها بالعفة.

واستنكرت المجلة إسقاط التهم عن الكاردينال الأمريكي السابق ثيودور ماكاريك في أغسطس الماشي بعد طرده من الكهنوت في عام 2019 بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصرين، وكان قد اتُهم رسميًا في ماساتشوستس بالاعتداء الجنسي على صبي يبلغ من العمر 16 عامًا في السبعينيات، مما جعله "أعلى مسؤول كاثوليكي رتبة في الولايات المتحدة يواجه تهمًا جنائية في فضيحة الاعتداء الجنسي على رجال الدين".

نبذة عن سبوت لايت

"سبوت لايت" هي وحدة تحقيقات استقصائية صحفية تعمل منذ أوائل السبعينات بجريدة بوسطن جلوب الأمريكية، قامت بعمل تحقيق استغرق منهم سنوات حول فضائح إحدى الكنائس الكاثوليكية في مدينة بوسطن والتي ارتكبت فيها عدة اعتداءات جنسية من قبل قساسوة كاثوليك على أطفال أدت في النهاية إلى استقالة برنارد لوو كاردينال في 2002.

وتحول هذا التحقيق إلى فيلم يحمل نفس اسم وحدة التحقيقات "سبوت لايت" الذي يعني "الضوء الكاشف" أو "بقعة ضوء"، عرض في 6 نوفمبر 2015، ورُشح الفيلم لـ6 جوائز أوسكار، فاز منها على جائزتي أفضل فيلم سيناريو أصلي.