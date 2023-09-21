الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المركزى للتعمير يكشف أهمية مشروع التجلى الأعظم بتوجيهات من الرئيس السيسى

محسن سعيد
محسن سعيد

قال محسن سعيد، نائب رئيس جهاز المركزي للتعمير، إن سانت كاترين هي المنطقة الوحيدة بالعالم التي تجلى الله عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، إن توجيهات الرئيس السيسي، لرئاسة الوزراء بتطوير منطقة  التجلي الأعظم بما يتناسب مع قيمتها وتم عمل رسومات كلها بمتابعة الرئيس، واليوم زارها رئيس الوزراء برفقة عدد من الوزراء، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من المشروع تم تنفيذها.

وتابع أنه تمت مراعاة الشكل البيئي والأثري لسانت كاترين، مشيرًا إلى أن أهالي المنطقة استقبلوا عمليات التطوير بفرحة كبيرة، كما كان هناك تعاون مشترك مع القساوسة في دير سانت كاترين، والعاملين بالمشروع. 

إنشاء مجموعة من الفنادق المتنوعة تناسب البيئة بسانت كاترين

وأشار إلى أنه تم إنشاء مجموعة من الفنادق المتنوعة وفندق جبلي مكون من 150 غرفة، وكل مجموعة الفنادق المختلفة جار التنافس بين أربع شركات سياحية لإدارتها، بالإضافة لمنطقة الإسكان السياحي في الزيتونة، وكل هذا يخدم الزحف السياحي الذي سيتم على سانت كاترين مع تطوير المطار.

وأكد أنه تم عمل مجاري للسيول بحيث لا تتسبب في تلفيات، موضحًا أنه يوجد مشروع ممشى وادي الأربعين يربط وادي الراحة مع المدينة الترانية بسانت كاترين، والتي تم تطويرها.

المركزي للتعمير التجلي الاعظم توجيها ت الرئيس السيسي الفنادق المتنوعة عمليات التطوير

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رئيس الوزراء يصل سانت كاترين لمتابعة تنفيذ مشروع "موقع التجلى الأعظم"

مصادر: أعمال التطوير بمطار سانت كاترين وصلت 35%

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