زيلينسكى: ناقشنا الأوضاع الساخنة بساحة المعركة فى واشنطن

قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، لأعضاء مجلس الشيوخ: "إذا لم نحصل على المساعدات فسوف نخسر الحرب".

وقال فولوديمير زيلينسكي إنه ناقش الوضع في ساحة المعركة واحتياجات أوكرانيا ذات الأولوية، بما في ذلك الدفاع الجوي، خلال اجتماعه مع المشرعين الأمريكيين في واشنطن اليوم.

وفي تغريدة على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، قال الرئيس الأوكراني إن كييف "ممتنة بشدة" للدعم الأمريكي وأنها "تستطيع أن ترى بوضوح أن النصر يقترب، مشددا على أن النصر الأوكراني سيضمن عدم قيام روسيا أو أي ديكتاتورية أخرى بزعزعة استقرار العالم الحر مرة أخرى. لتحقيق الفوز، يجب علينا جميعا أن نقف معا ونعمل معا.

وأضاف أن أوكرانيا ممتنة بصدق لمجلس النواب والحزبين والشعب الأمريكي بأكمله على كل الدعم الذي قدمته.

زيلينسكي بالكابيتول الأمريكي

وزار فولوديمير زيلينسكي مبنى الكابيتول الأمريكي. والتقى بقادة مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون ولجان الأمن القومي بمجلس النواب، قبل جلسة خاصة مع مجلس الشيوخ الأمريكي بكامل هيئته. وردا على سؤال حول كيفية سير الاجتماع، قال زيلينسكي للصحفيين إنهما أجريا "حوارا رائعا".

وتحدث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، للصحفيين بعد لقاء فولوديمير زيلينسكي مع أعضاء مجلس الشيوخ، وقال: "كانت هناك جملة واحدة تلخص كل شيء، وأنا أقتبس منه حرفيًا، قال زيلينسكي:" إذا لم نحصل على المساعدة سوف نخسر الحرب”.

وواصل الرئيس الأوكراني جولته السريعة في واشنطن بزيارة البنتاجون، وسيصل قريباً إلى البيت الأبيض للقاء جو بايدن.

في السياق ذاته، كانت قد قالت بولندا إنها لن تسلح أوكرانيا بعد الآن وستركز بدلا من ذلك على الدفاع عن نفسها، في الوقت الذي اشتبك فيه الحليفان في لحظة مهمة في معركة كييف ضد الغزو الذي شنته روسيا على أراضيها.