الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى: ناقشنا الأوضاع الساخنة بساحة المعركة فى واشنطن

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، لأعضاء مجلس الشيوخ: "إذا لم نحصل على المساعدات فسوف نخسر الحرب".
وقال فولوديمير زيلينسكي إنه ناقش الوضع في ساحة المعركة واحتياجات أوكرانيا ذات الأولوية، بما في ذلك الدفاع الجوي، خلال اجتماعه مع المشرعين الأمريكيين في واشنطن اليوم.

وفي تغريدة على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، قال الرئيس الأوكراني إن كييف "ممتنة بشدة" للدعم الأمريكي وأنها "تستطيع أن ترى بوضوح أن النصر يقترب، مشددا على أن النصر  الأوكراني سيضمن عدم قيام روسيا أو أي ديكتاتورية أخرى بزعزعة استقرار العالم الحر مرة أخرى. لتحقيق الفوز، يجب علينا جميعا أن نقف معا ونعمل معا.

وأضاف أن أوكرانيا ممتنة بصدق لمجلس النواب والحزبين والشعب الأمريكي بأكمله على كل الدعم الذي قدمته.

زيلينسكي بالكابيتول الأمريكي 

txt

مندوب روسيا أمام زيلينسكى: وجودك معنا إهانة

 

وزار فولوديمير زيلينسكي مبنى الكابيتول الأمريكي. والتقى بقادة مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون ولجان الأمن القومي بمجلس النواب، قبل جلسة خاصة مع مجلس الشيوخ الأمريكي بكامل هيئته. وردا على سؤال حول كيفية سير الاجتماع، قال زيلينسكي للصحفيين إنهما أجريا "حوارا رائعا".

وتحدث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، للصحفيين بعد لقاء فولوديمير زيلينسكي مع أعضاء مجلس الشيوخ، وقال: "كانت هناك جملة واحدة تلخص كل شيء، وأنا أقتبس منه حرفيًا، قال زيلينسكي:" إذا لم نحصل على المساعدة سوف نخسر الحرب”.
وواصل الرئيس الأوكراني جولته السريعة في واشنطن بزيارة البنتاجون، وسيصل قريباً إلى البيت الأبيض للقاء جو بايدن.
في السياق ذاته، كانت قد قالت بولندا إنها لن تسلح أوكرانيا بعد الآن وستركز بدلا من ذلك على الدفاع عن نفسها، في الوقت الذي اشتبك فيه الحليفان في لحظة مهمة في معركة كييف ضد الغزو الذي شنته روسيا على أراضيها.

فولديمير زيلينسكي لأعضاء مجلس الشيوخ المساعدات الحرب ي ساحة المعركة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

صلاح يسجل وليفربول يصعق لاسك لينز بثلاثية فى الدورى الأوروبى

"التأمينات" تكشف موعد تطبيق زيادة المعاشات بعد قرار الرئيس

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

"عركة الخواجة".. تفاصيل مشاجرة أوسوريو مع الجهاز الفنى لبيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)