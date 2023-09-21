الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب روسيا أمام زيلينسكي: وجودك معنا إهانة

زيلينسكي
زيلينسكي

رد مندوب روسيا، على حضور ومشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته بأنهم مهووسين بالعدوان، قائلًا “وجودك معانا في المجلس يشكل إهانة كبرى”.

الرئاسة الألبانية محفوف بالتحديات

وقال خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري لمناقشة أزمة أوكرانيا، اليوم الخميس، في بث نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، إن مشاركة زيلينسكي سابقًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس والآن يعد عدم احترام لسلطة المجلس، مشيرًا إلى أن ما قامت به الرئاسة الألبانية محفوف بالتحديات لتعرض شخص واحد مسرح كوميدية في مجلس الأمن، وبالطبع تحصل ألبانيا على دعم من الدول الغربية خاصا دول الناتو".

وتابع “جلسة مجلس الأمن اليوم تمثل تمثيلية رديئة، وأكد أن روسيا لا تعترض على مشاركة الرئيس الأوكراني في هذه الجلسة ولكن ذلك ينبغي تماشيا مع ممارسات المتبعة من المادة 37 والتي تنص على أن غير الأعضاء يتحدثون بعد أعضاء المجلس، خاصة وأن أعضاء المجلس ممثلون على مستوى رؤساء الحكومات”.

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