رئيس تطوير المناهج: تعديلات مناهج الابتدائية يهدف لتوضيح المفاهيم وليس حذف دروس

قال الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، إن الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التزييف والتزوير تعطل استفادتنا منه في المناهج.

وأضاف أكرم حسن خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر فضائية dmc، أنه تم إجراء بعض التعديلات على المناهج الابتدائية بهدف توضيح المفاهيم وليس مجرد حذف دروس، لافتًا إلى أنه تم تخفيف مناهج الرياضيات والعلوم وبعض دروس اللغة العربية في أغلب الصفوف، بالإضافة إلى منهج القيم الذي يبدأ من رياض الأطفال.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج: "ندفع الطالب للابتكار ونحاول التخفيف من المناهج وتكدسها دون تأثير على نواتج التعليم".

نصائح لأولياء الأمور

ووجه الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، نصيحة لأولياء الأمور، قائلاً: "ذاكروا الدروس قبل أن تذاكروها لأولادكم، وساعدوا أبنائكم بأبسط طريقة ولا تثقلوا عليهم بأعباء دراسية جديدة".