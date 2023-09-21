ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإنشاء محطتى بث تليفزيونى بدون ترخيص بالشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالشرقية لقيامهم بإنشاء محطتي بث تليفزيونى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإنشاء وإدارة محطتين بث تليفزيونى لاسلكية على مستوى بعض المناطق بمحافظة الشرقية، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون ترخيص وإنشاء قنوات خاصة تبث بصورة لاسلكية لغرض الإعلانات والأفلام المقرصنة نظير مبالغ مالية دون تصريح بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط (مالك شبكة بث تلفزيونى - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية) ، وكذا ضبط (2 وحدة معالجة مركزية – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها بصورة لاسلكية)، و(هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية وآثار ودلائل على إدارة الشبكة).

بمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادى.